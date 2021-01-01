ما هي قوائم الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على قوائم أندية الدوري السعودي المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، ومن هم الأجانب المتواجدين في قائمة الهلال والنصر والأهلي السعودي؟

مع اقتراب نهاية الدوريات العربية في آسيا وعلى رأسها الدوري السعودي في كل عام، تتأهب الأندية ومشجعيها لبداية البطولة القارية الأهم في القارة الصفراء على صعيد المنتخبات "دوري أبطال آسيا".

ستكون نسخة هذا العام من دوري الأبطال استثنائية كما كانت سابقتها، فقد تأخر انطلاقها نحو 4 أشهر، وستقام بنظام التجمع بين أندية كل مجموعة، وقد اختار الاتحاد الآسيوي عن 3 مدن مستضيفه لمجموعات الغرب، هي الرياض وجدة والشارقة.

تشارك 3 أندية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في دوري أبطال آسيا 2021، هي الهلال والنصر والأهلي، كما يبدأ الوحدة البطولة من الدور التمهيدي الذي سيواجه فيه القوة الجوية العراقي.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

فما هي قوائم الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا 2021؟ الإجابة تجدها هنا..

ما هي لوائح قوائم دوري أبطال آسيا 2021؟

بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي، فإن قائمة كل فريق ستضم 30 لاعبًا بحدٍ أقصى بينهم 4 لاعبين أجانب، وهو الأمر الذي يضع الأندية السعودية في ورطة كل عام، فعدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في كل فريق في الدوري السعودي هو 7 لاعبين.

أما عن مواعيد تسليم الأندية القوائم الخاصة بها فهو 23 مارس 2021، لكن يحق لكل فريق تعديل قائمته قبل 7 أيام من مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا، ويتمكن كل فريق من استبدال 8 لاعبين من قائمته لأي سبب.

متى يبدأ دوري أبطال آسيا 2021؟

بالنسبة لبطولة الغرب في دوري أبطال آسيا 2021، ستلعب مباريات الأدوار التمهيدية في 7 أبريل 2021، باستثناء مباراة فولاد ضد العين التي تأجل موعدها عن البقية إلى 11 أبريل.

أما بداية الأدوار الأساسية من دوري الأبطال التي تبدأ بدور المجموعات، فستُستهل مبارياتها في 14 أبريل 2021.

قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021

أعلن الجهاز الفني لنادي الهلال عن قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، وهو النادي السعودي الوحيد الذي أعلن عن القائمة بشكلٍ رسمي.

📋 تعرّف على قائمة #الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 💙 pic.twitter.com/aMa1ikKLhe — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 20, 2021

وضمت القائمة 25 لاعبًا على أن يلحق بهم 5 لاعبين من شباب الهلال قبل انطلاق البطولة بأسبوع، والرباعي الأجنبي هم: "جانج هيون سو، جوستافو كوييار، أندريه كارييو، بافيتيمبي جوميس"، واستبعد منها الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والوافد الجديد لوسيانو فييتو.

المركز اللاعبون حراسة المرمى عبد الله المعيوف، عبد الله الجدعاني، حبيب الوطيان، أحمد الجبيع الدفاع محمد البريك، جانج هيون سو، متعب المفرج، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، مد الله العليان، محمد جحفلي، أمير كردي الوسط جوستافو كوييار، ناصر الدوسري، عبد الله عطيف، سالم الدوسري، أندريه كارييو، محمد كنو، هتان باهبري، سعد الناصر، فواز الطريس، حمد العبدان الهجوم صالح الشهري، عبد الله الحمدان، بافيتمبي جوميس

قائمة نادي النصر في دوري أبطال آسيا 2021

لم يتم الإعلان عن قائمة النصر في دوري أبطال آسيا بشكلٍ رسمي حتى الآن، لكن صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن أسماء اللاعبين الأجانب الذي اختارهم المدرب ألين هورفات، وهم: "عبد الرزاق حمد الله، نور الدين أمرابط، براد جونز، بيتروس".

لكن، بعض التقارير أشارت إلى أن قائمة نادي النصر في آسيا كالتالي..

المركز اللاعبون حراسة المرمى براد جون، وليد عبدالله، نواف العقيدي الدفاع عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، أسامة الخلف، عبدالله الشنقيطي، عبدالعزيز العلاوي، عبدالرحمن العبيد الوسط بيتروس ماتيوس، نورالدين أمرابط، عبدالعزيز الدوسري، على الحسن، عبدالرحمن الدوسري، مختار علي، خالد الغنام، سامي النجعي، يحيي الشهري، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح عسيري، نواف المطيري، عبدالله الخبيري الهجوم بدالرزاق حمدالله، رائد الغامدي، فراس البريكان، خليل عيسي، محمد مران، باسل السيالي

قائمة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا 2021

لم يعلن النادي الأهلي السعودي هو الآخر عن قائمته في دوري أبطال آسيا 2021، لكن بحسب صحيفة عكاظ فإن الراقي قد أرسل قائمته بالفعل إلى الاتحاد الآسيوي، على أن يرسل القائمة بشكلٍ نهائي ويعلنها بداية أبريل.

وكشفت التقارير أن القائمة المرسلة تحتوي على 27 اسمًا فقط، بينهم لاعب أجنبي واحد وهو السوري عمر السومة مهاجم الفريق المخضرم.