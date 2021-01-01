مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ومجموعات دوري أبطال آسيا 2021، القنوات الناقلة وما هو النظام الجديد للبطولة التي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا؟

بعد أن انتهى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من قرعة البطولة الأهم والأقوى في قارة آسيا، أصبحنا على مشارف موسم جديد.

تتميز نسخة دوري أبطال آسيا 2021 أنها على حسب قرار الاتحاد الآسيوي ستتضمن مشاركة 40 ناديًا، وهي المرة الأولى التي يتم تنظيم البطولة بهذا العدد الهائل من الأندية المشاركة، وعلى خلاف النسخة الماضية تقرر أن يقام دور المجموعات بنظام البطولة المجمعة، على أن يتم اختيار 5 دول من الشرق ومثلها من الغرب، لاستضافة مباريات المجموعات.

وأسفرت القرعة التي تم إعلانها يوم الأربعاء 27 يناير 2021 من خلال تقنية الفيديو، عن صدامات قوية بين الأندية العربية الغرب أسيوية، وكذلك العديد من المنافسات القوية بين جميع الفرق المشاركة في البطولة.

آخر من حصل على البطولة هو نادي أولسان هيونداي الذي استطاع أن يختطف اللقب بعد الفوز في النهائي على بيرسبوليس الإيراني بهدفين مقابل هدف، أما الهلال البطل الأسبق فقد خرج من دور المجموعات بقرار من الاتحاد الآسيوي بعد فشله في إكمال قائمة مباراة شباب الأهلي دبي بسبب فيروس كورونا، وكان النصر آخر المودعين من نصف النهائي على يد الوصيف الإيراني.

وتقدم لكم النسخة العربية من جول في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا .

المحتوى

ما هو النظام الجديد لدوري أبطال آسيا؟

ستكون نسخة دوري أبطال آسيا 2021 تاريخية بكل ما تحويه الكلمة من معنى، فقد تغير نظام البطولة كليًا هذا العام.

سيشارك في دور مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم 40 فريقًا بدلاً من 32، نصف هذه الفرق من الغرب الآسيوي الذي يضم الدول العربية ومنطقة الخليج، والنصف الآخر من الشرق.

سيتم تقسيم فرق الغرب إلى 5 مجموعاتٍ رباعية، وكذلك سيتم تقسيم فرق الشرق إلى 5 مجموعات، وسيتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى دور الـ16 مباشرةً، وسيلحق بهم أفضل 3 ثواني من الغرب وأفضل 3 ثواني من الشرق.

بدايةً من ثمن النهائي ستلعب المواجهات بنظام خروج المغلوب على مباراتين، وذلك بعد أن لعبت الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ولن يواجه أي فريق من الغرب آخر من الشرق إلا في النهائي كما جرت العادة في القارة الأكبر في العالم.

ستلعب مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 بنظام الدورة المجمعة، وسيتم اختيار 5 دول من الشرق ومثلهم من الغرب لتستضيف كل منها مباريات إحدى المجموعات، وستلعب مباريات الدور الأول في الفترة من 14 إلى 30 أبريل 2021 للغرب، و21 أبريل إلى 7 مايو 2021 في الشرق.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

ينقل دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تخصص مجموعة من قنواتها لنقل جميع المباريات.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في البطولة الآسيوية من خلال خدمة البث المباشر.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 - الدور التمهيدي

سيشارك في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2021 فرق من الشرق، وستقام المباراتين يوم 7 أبريل 2021.

المباراة الموعد بريسباني رور - كايا لويلو 7 أبريل 2021 ملبورن سيتي - شان يونايتد 7 أبريل 2021

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 - الملحق

ستلعب مباريات ملحق دوري أبطال آسيا 2021 للغرب في 7 أبريل 2021، أما مباريات الشرق فستلعب في 14 أبريل 2021.

ملحق دوري أبطال آسيا 2021 - الغرب المباراة الموعد الغرافة - أجمك 7 أبريل 2021 الوحدة السعودي - القوة الجوية العراقي 7 أبريل 2021 فولاذ - العين 7 أبريل 2021 الوحدة الإماراتي - الزوراء 7 أبريل 2021

ملحق دوري أبطال آسيا 2021 - الشرق المباراة الموعد بكين جوان - الفائز من الدور التمهيدي 1 14 أبريل 2021 سيريزو أوساكا - الفائز من الدور التمهيدي 2 14 أبريل 2021 بوهانج ستيلرز - راتشابوري ميتري فول 14 أبريل 2021 دايجو - تشيانجراي يونايتد 14 أبريل 2021

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 - دور المجموعات

لم تتحدد مواعيد مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 حتى الآن، لكن سيتم وضعها بمجرد الإعلان عنها.

لكن ستلعب مباريات الغرب في الفترة بين 14 و30 أبريل 2021، أما مباريات الشرق فستلعب في الفترة بين 21 أبريل و7 مايو 2021.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021

أسفرت قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 عن مجموعاتٍ قوية كما هي العادة، ففي المجموعة الأولى سيتواجد الهلال وشباب الأهلي دبي واستقلول والفائز من الغرافة وأجمك.

🤩 مواجهات مثيرة ومُنتظرة بمرحلة المجموعات من #دوري_أبطال_آسيا 2021!



طالع تفاصيل القرعة التي أُجريت اليوم ⬇️ https://t.co/XFtKrjte9t pic.twitter.com/ww2TzTPUiU — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) January 27, 2021

وقع الشارقة في المجموعة الثانية رفقة تراكتور وباختاكور، وسينضم لهم الفائز من الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي، أما المجموعة الثالثة فكاملة العدد وتضم الدحيل والأهلي واستقلال والشرطة العراقي.

مباريات نارية في المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021 ، حيث تضم السد والنصر والوحدات والفائز من العين وفولاذ، أما المجموعة الخامسة فيتواجد بها بيرسبوليس والريان وجوا، وسينضم لهم الفائز من الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي.

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 شباب الأهلي دبي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 استقلول 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الغرافة / أجمك 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الشارقة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تراكتور 0 0 0 0 0 0 0 0 3 باختاكور 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الوحدة السعودي / القوة الجوية 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الدحيل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 استقلال 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الشرطة 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الوحدات 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فولاذ / العين 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بيرسبوليس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الريان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جوا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الوحدة الإماراتي / الزوراء 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باثوم يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أولسان هيونداي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فيتيل 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من الملحق 1 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جيانجسو 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ناجويا جرامبوس 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جوهور دارول 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من الملحق 3 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 جيونبوك هيونداي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جامبا أوساكا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 تامبينيس روفرز 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سيدني 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة التاسعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كاوازاكي فرونتيل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جوانزو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 يونايتد سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من الملحق 4 0 0 0 0 0 0 0 0