قائد النصر ينضم رسميًا إلى نادي الوكرة القطري

البرازيلي انتقل لنادي النصر في صيف 2016، قادما من نادي نابولي الإيطالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الوكرة القطري تعاقده رسميًا مع اللاعب البرازيلي برونو أوفيني لاعب نادي النصر السعودي السابق.

إدارة نادي النصر السابقة برئاسة سعود آل سويلم كانت قد رفضت تجديد عقد اللاعب عقب نهايته بنهاية الموسم 2018\2019.

الحساب الرسمي للنادي القطري : "رسميًا .. نادي الوكرة يوقع عقد مع البرازيلي برونو أوفيني، أهلاً بك في النادي".

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📎 https://t.co/hwlUiahyKv pic.twitter.com/sjQLPKewZf — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 5, 2019

أوفيني قدم مستوى رائع مع النصر خلال الموسم الماضي، وتمتلك الجماهير ذكرى رائعة معه بتسجيل ثنائية في مرمى الهلال بالدور الثاني في بطولة دوري المحترفين وساهمت هذه الثنائية في فوز الفريق بلقب الدوري والتربع على الصدارة.

البرازيلي انتقل لنادي النصر في صيف 2016، قادما من نادي نابولي الإيطالي، حيث انتهى عقد اللاعب مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

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يُذكر أن أوفييي 28 مباراة رفقة النصر الموسم المنصرم، بواقع 2520 دقيقة، سجل خلالهم هدفين فقط.