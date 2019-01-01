الاتحاد العربي يفتح باب الترشح لخلافة تركي آل الشيخ

تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس يوم 31 من الشهر الجاري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم الإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، عقب استقال تركي آل الشيخ.

رئيس الاتحاد العربي السابق أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد، خلال الأسابيع الماضية، حيث يتقلد حاليًا رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

مساء أمس شهد اجتماعًا في القاهرة من قبل المجلس، ومن المُقرر أن يتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس اعتباراً من السادس وحتى 23 من شهر يوليو الجاري.

كما تقّرر أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس يوم 31 من الشهر الجاري، للإعلان عن الرئيس الجديد.

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📎 https://t.co/hwDhtC2IjJ pic.twitter.com/mPgJtPKhkL — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 4, 2019

في الصدد نفسه، وجه المجلس عن شكره وتقديره لآل الشيخ نظير ما قدمه خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الاتحاد العربي.

وأكد المجلس مواصلة العمل على الترتيبات الخاصة ببطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس، بينما أوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لنائب الرئيس محمد روراوه.