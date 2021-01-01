قائد الأهلي معتذرًا للجماهير: التعاون يستحق الفوز

معتز هوساوي يتحدث عن الخسارة أمام التعاون

أكد معتز هوساوي، مدافع وقائد فريق النادي الأهلي السعودي، على أن فريق التعاون استحق الفوز على فريقه، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

التعاون حقق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الحادية عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هوساوي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لم نستحق الحصول على الثلاث نقاط، والتعاون كان أفضل واستطاع أن يصل إلى مرمانا وتسجيل أهداف قادته للفوز".

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قائد الأهلي تابع: "بين شوطي المباراة، تحدث معنا المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، عن ضرورة العودة في الشوط الثاني، وتعديل النتيجة".

معتز هوساوي أردف: "خلال الشوط الثاني تمسكنا دفاعيًا بشكل جيد، ولكننا لم نتمكن من التسجيل وتعديل النتيجة، ونعتذر للجماهير عن التفريط في فرصة تصدر الدوري السعودي".

واختتم هوساوي تصريحاته قائلًا: "هدفنا في التدريبات هو أن نتلافى المشاكل الدفاعية التي تواجهنا، ونعد الجميع بالأفضل خلال الفترة المقبلة".

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الأهلي فرط في فرصة تصدر الدوري السعودي، بعد تعثر الهلال المتصدر حاليًا أمام الشباب، بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي.