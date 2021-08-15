دون الرقم 10.. غيابات بالجملة عن برشلونة في افتتاح الدوري الإسباني

غيابات كثيرة عن برشلونة اليوم بين الإصابات واستبعاد غير المرحب بهم.

أعلن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمباراة ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد.

وسيستقبل فريق برشلونة على ملعبه، كامب نو، ضيفه ريال سوسيداد في افتتاح مبارياته في دوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليجا" موسم 2021-22.

كيف جاءت قائمة برشلونة في أول مباراة دون ميسي؟

وسيلعب برشونة اليوم أولى مبارياته الرسمية بعد قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي الذي رحل عن الفريق لعدم قدرتهم على تجديد عقده للصعوبات المالية التي يعاني منها النادي.

وضمت قائمة كومان، اسم الهولندي ممفيس ديباي وإريك جارسيا وراي ماناج الذين قيدهم برشلونة بعد تخفيض جيرارد بيكيه لعقده.

وسيرتدي راي ماناج لاعب برشلونة الجديد الرقم 14 الذي كان يرتديه كوتينيو الغائب عن لقاء اليوم.

ولن يرتدي اليوم أي لاعب للرقم 10 الذي ارتداه ميسي طوال السنوات الماضية.

من يغيب عن برشلونة في افتتاح الموسم؟

الثلاثي كوتينيو وصامويل أومتيتي وبياينتش يغيبون عن برشلونة اليوم.

ويرغب برشلونة في التخلص من هذا الثلاثي ورواتبهم الكبيرة.

وكانت جماهير برشلونة قد هاجمت أومتيتي خلال مباراتهم مع يوفنتوس في كأس جوان جامبر الودية وأطلقت ضده صافرات استهجان لاعتقاده بأن استمرارهم حرم الفريق من تجديد عقد ميسي، هداف الفريق التاريخي.

كما يغيب عن برشلونة اليوم كل من الحارس أندريه تير شتيجين وأنسو فاتي وديمبيلي ومينجويزا وسيرخيو أجويرو بسبب الإصابة.

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