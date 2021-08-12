أخبار برشلونة: بكاء ميسي ومكافأته التاريخية والإدارة ترفض طلبات كومان!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 12 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 12 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

محدث | كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

أخبار برشلونة اليوم الخميس 12 أغسطس 2021:

صدق أو لا تصدق.. برشلونة مدين بمكافأة ولاء أسطورية لميسي رغم رحيله

وفقًا لصحفية إل موندو، فإن برشلونة مدين بقرابة 39 مليون يورو (38,964,977) لميسي كمكافأة ولاء على استمراره في النادي حتى آخر يوم في عقده.

ونص العقد الغريب على أن يتحصل ميسي على هذا المبلغ حال بقائه حتى 30 يونيو 2021 في برشلونة حتى وإن لم يجدد عقده، تمامًا كما حدث في نهاية المطاف.

رسميًا.. الدوري الإسباني يقر اتفاقية CVC رغمًا عن أنف ريال مدريد وبرشلونة

وافق 38 ناديًا من أصل 42 على اتفاقية رابطة الدوري الإسباني مع صندوق CVC الأمريكي، ليتم إقرار الاتفاقية بصورة رسمية.

4 أندية فقط هي من رفضت هذه الاتفاقية وهم القطبان ريال مدريد وبرشلونة مع أتلتيك بيلباو وريال أوفيدو، أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية.

وبقبول الأغلبية، تم اعتماد الاتفاقية وسيجري تطبيقها، لكن في الوقت نفسه تم استبعاد الأندية الأربعة الرافضة منها.

بنفيكا يحاول ضم أومتيتي

أخيرًا ظهر نادٍ يهتم بالتعاقد مع صامويل أومتيتي، حيث تشير الصحف الكتالونية إلى أن بنفيكا يفكر في ضم المدافع الفرنسي.

ومن المتوقع أن يدفع بنفيكا 10 ملايين يورو فقط لبرشلونة نظير ضم أومتيتي إن حدثت الصفقة.

بكى هو وأنتونيلا .. ميسي يكشف كواليس الساعات الأخيرة ببرشلونة

في مقابلة مع "بي بي سي"، قال ميسي: "ذهب والدي في الصباح لمقابلة لابورتا وعندما عاد أخبرني، استعديت لإخبار أنتونيلا حتى نرى طريقة لإخبار الأطفال".

وتابع: "أخبرتها وبكينا، شعرنا بالمرارة ثم نهضنا لنرى كيف نقول ذلك للأطفال بأفضل طريقة لأننا أخبرناهم بالفعل في ديسمبر أننا سنستمر وسنبقى و كنا نعلم أنها صدمة، خاصة لتياجو".

كومان يطلب تعاقدات والنادي يخبره لا يمكننا

أفادت صحيفة "سبورت" أن المدرب رونالد كومان طلب من إدارة برشلونة إجراء صفقتين على الأقل للتدعيم قبل نهاية الميركاتو الصيفي الراهن.

لكن رد إدارة جوان لابورتا كان واضحًا بأن النادي الكتالوني لا يمكنه دفع أموال في صفقات جديدة وأن القائمة الحالية لن يضاف إليها آخرين.