تشافي: رفضت البرازيل من أجل برشلونة!

عقد تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني المؤتمر الصحفي الأول له في قيادة "البلوجرانا".

تشافي وصل إلى ملعب "كامب نو" وسط حضور جماهيري محدود في المدرجات للترحيب به، وذلك في حفل تقديمه مدربًا جديدًا للنادي الكتالوني.

تشافي رحل عن تدريب نادي السد القطري بعد عمل رائع قام به مع "الزعيم"، وتمكن خلال فترة عمله كمدرب بين 2019 و2021، محققًا سبعة ألقاب.

بداية تشافي مع برشلونة لن تكون نزهة، حيث ينطلق عمله بمواجهة إسبانيول في ديربي كتالونيا، لحساب الجولة 13 من الدوري الإسباني، ثم يواجه بنفيكا البرتغالي في مواجهة حاسمة في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.ويعود تشافي إلى برشلونة بعد ست سنوات ونصف من رحيله، حيث قضى أربع مواسم مع السد لاعبًا ثم موسمين ونصف مدربًا.

ماذا قال تشافي عن عودته إلى برشلونة؟

تشافي، وقبل المؤتمر الصحفي الرسمي لتقديمه، أجرى مقابلة مع قناة برشلونة للحديث عن طموحه مع النادي الكتالوني.

وقال تشافي: "أشعر بالفخر، الأمور كانت سريعة للغاية، الحياة تغيرت بالكامل في ثلاثة أو أربعة أيام، سأعطي حياتي لإنجاح هذا الأمر".

وأضاف عن المفاوضات مع برشلونة: "الرئيس، جوان لابورتا، اتصل بي وأخبرني بأنني المختار للعمل، كان لدي شرط جزائي، لكن عملنا جميعًا لحل الأمور".

وتابع: "الطموحات عالية للغاية، يجب أن نحصل على نتائج فورية".

وأكمل: "لدينا فريق يملك الموهبة، وسأحاول أن أنقل خبرتي إلى اللاعبين للحصول على الألقاب".

وأكمل: "أنا أعرف برشلونة، النادي يمر بمرحلة دقيقة في تاريخه، سواء اقتصاديًا أو رياضيًا، علينا أن نضع الخلافات جانبًا ونعمل معًا".

ماذا قال تشافي في رسالته للاعبي وجمهور برشلونة؟

وخلال المقابلة ذاتها، وجه تشافي رسالة إلى لاعبي برشلونة قائلًا: "أول شيء سأقوله هو أنني هنا لمساعدتهم".

وأضاف: "بالنسبة لي أمتلك أفضلية معرفة بوسكيتس وبيكيه وألبا وسيرجي روبيرتو وتير شتيجن، لقد كانوا زملائي، وأعرف مميزاتهم وعيوبهم".

وتابع: "أنا مستعد وأحب التحديات".

وقال في رسالة إلى الجماهير: "هدفي هو مساعدة النادي على إعادة السفينة إلى الإبحار، الاستمتاع والفوز، أنا ممتن لكل الجماهير على حبها وعاطفتها، وأتمنى إعادة النادي إلى الألقاب، أو على الأقل تحسين الأمور في السنة الأولى".

ما هي كلمات تشافي الأولى كمدرب لبرشلونة

ظهر تشافي في ملعب "كامب نو" رفقة زوجته، وجوان لابورتا رئيس برشلونة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وتحدث تشافي إلى الجماهير المتواجدة في ملعب برشلونة قائلا: "شكرًا جزيلًا لكم، أشكر النادي والجماهير التي رحبت بي بهذه الطريقة، نحن في أفضل نادي في العالم".

وأضاف: "سأعمل بجهد كبير لتحقيق النجاحات، بكل تأكيد برشلونة لا يمكن له أن يقبل بالتعادل والخسارة، يجب أن نفوز في كل مباراة".

واختتم تشافي: "هذه لحظة عاطفية لي، شكرا لكم جميعًا على هذا الترحيب الكبير".

ماذا قال لابورتا؟

جوان لابورتا رئيس برشلونة وبعد توقيع العقد والتقاط صورة تذكارية مع تشافي بقميص "البلوجرانا" تحدث باقتضاب قائلًا: "فيسكا برشلونة، فيسكا كاتالونيا، مرحبًا بك يا تشافي، هذا يوم عاطفي".

وقائع المؤتمر الصحفي لتشافي ولابورتا

وبعد حفل التقديم الأسطوري أمام جماهير برشلونة في ملعب "كامب نو" ظهر تشافي مع لابورتا في غرفة الإعلام بالنادي الكتالوني، لاستقبال أسئلة الصحافة، والحديث عن مستقبل الفريق.

وقال تشافي في بداية حديثه: "أنا متحمس للغاية لاستقبال الجماهير لي، أتطلع إلى التحدث مع اللاعبين، أعرف أن الوقت صعب، اقتصاديًا ورياضيًا، لكن لدي الرغبة والحماس للعودة".

وأضاف: "سأطلب من اللاعبين أن يكونوا متطلبين، لأننا برشلونة، أفضل نادٍ في العالم، أنا متحمس للجماهير، علينا أن نعمل بأقصى درجة ممكنة من الآن فصاعدًا".

فيما قال لابورتا: "تقديم تشافي كمدرب لم يكن مسبوقًا، لقد رأيت الجماهير متحمسة كما لم أشاهدها من قبل، وهذا بسبب تشافي لأنه رجل من هذا البيت، اليوم هو يوم سعيد في النادي، وسيكون يومًا تاريخيًا في النادي".

وعاد تشافي للحديث بقوله: "لقد جئت بفكرة واضحة جدًا، الأمر يتعلق بما نطلبه من اللاعبين واللوائح والعمل الجاد، علينا إقناع اللاعبين بمحاولة تحقيق النجاح، سيتم الحكم علينا من خلال النتائج، لكننا سنحاول اللعب بشكل جيد لنحقق النتائج".

ماذا قال تشافي عن مقارنته بجوارديولا؟

وتطرق تشافي في المؤتمر للحديث عن المقارنة المنتظرة مع بيب جوارديولا بقوله: "أن يتم مقارنتي به يعتبر نجاحًا بالفعل، بسبب كل ما قدمه لكرة القدم وبرشلونة".

وأضاف: "بالنسبة لي هو أفضل مدرب في العالم، وأي مقارنة معه الآن ستكون ضارة لي".

وتابع: "النتائج هي من ستقول إذا ما كنا نقوم بالأمور بشكل جيد، لكن بالنسبة لي أن يتم مقارنتي بجوارديولا يعد نجاحًا".

فيما قال مدرب برشلونة الجديد عن إصابات الفريق: "بالطبع أشعر بالقلق، علينا الحديث عن العديد من الأمور مع الرئيس، علينا أن نحل هذه المشكلة، هناك عمل يجب القيام به، واستعادة العديد من اللاعبين يعد أمرًا مهمًا".

ما هي فلسفة تشافي في مشواره مع برشلونة؟

وانتقل تشافي للحديث عن طريقة تعامله مع اللاعبين، وفلسفته في إدارة الفريق بقوله: "ليس عليك أن تكون قاسيًا، عليك وضع القواعد وأن يمتثل الجميع لها، عندما كان لدينا قواعد في غرفة الملابس قمنا بعمل جيد، الأمر ليس فرضًا للانضباط، إنه نظام".

وأضاف: "فكرتي كمدرب هي مساعدة اللاعبين، التواجد في برشلونة صعب، هناك لاعبون لا يشعرون بهذا الضغط، سنعمل معهم لمساعدتهم على المستوى الشخصي والمهني، يتعلق الأمر بمساعدتهم وصنع فريق متماسك".

وتابع: "نحن نفكر بالفعل في مباراة الديربي ضد إسبانيول، وسوف نستعد للفوز بها ومن هناك سنفكر في كل ما سيأتي، علينا أن نعمل بجد لتحقيق النتائج، إنه مشروع متوسط المدى".

وأكمل: "القليل من النظام، علينا أن نكون أكثر احترافًا من أي وقت مضى، علينا تحسين هذه الأشياء، علينا الحصول على نتائج بهذه القواعد".

وأردف: "الفكرة هي أن علينا استعادة اللاعبين وجعلهم يشعرون وكأنهم فريق، علينا أن نغرس هذه الفكرة".

وقال تشافي عن نهجه التكتيكي: "علينا أن نكون عدوانيين، ونستعيد الكرة في نصف ملعب المنافس، علينا أن نكون فريقًا يترك روحه في الملعب".

لماذا لم يوقع لابورتا مع تشافي من قبل؟

وكشف لابورتا خلال المؤتمر الصحفي عن سبب عدم توقيعه مع تشافي في وقت تشافي: "لقد أوضح الأمر جيدًا، أولًا هناك انسجام شخصي جيد جدًا، وقلت دائمًا إن تشافي سيكون مدربًا لبرشلونة، ما لم أكن أعرفه هو متى".

وأضاف: "كان لدينا مدرب، والذي يستحق الاحترام، لقد منحناه هامشًا من الثقة حتى أصبح ذلك غير ممكن، كان تشافي يحترم رونالد كومان جدًا، وأنا أشكره".

وأضاف: "ثم تطورت الوضع ونشأ الموقف الذي نعيشه، وعندما تحدثنا مع بعضنا أخبرني تشافي أنه يمكنه القدوم الآن، إن انفصل عن السد".

وأكمل: "تشافي مع ممثليه جعلوا وجوده في برشلونة ممكنًا، كنت أرغب في منحه فريقًا أفضل من الموجود لدينا، سيحصل على دعمنا إذا ساءت الأمور، سيحصل على دعمنا حتى تسير الأمور على ما يرام".

ما هو رأي تشافي في تجديد عقد ديمبيلي؟

وتطرق تشافي إلى مسألة عثمان ديمبيلي وتجديد عقده مع برشلونة، قائلًا: "بالنسبة لي ديمبيلي يمكنه أن يكون واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه، لكن علينا العمل معه".

وأضاف: "الأمر يعتمد عليه، وعلى عقليته، وأن يتعرض لإصابات أقل، وأن يثبت نفسه بالأداء، بالنسبة لي أريده أن يجدد".

وتابع: "سيتعرض لإصابات، لكن عليه أن يتدرب بشكل أفضل، سنكون متطلبين وعلينا أن نفعل ذلك مع جميع اللاعبين".

كيف أنهى برشلونة الأمور مع السد؟

وخلال المؤتمر الصحفي، تم توجيه أكثر من سؤال إلى لابورتا وتشافي بشأن عقد مدرب برشلونة الجديد مع نادي السد القطري، وكيفية إنهاء المفاوضات.

وقال لابورتا: "تشافي كان لديه تجربة جيدة جدًا مع السد، الأبواب كانت مفتوحة، وسنرى كيف ستتطور العلاقات بين الناديين، هناك كأس عالم في قطر، لذلك سنرى كيف تتطور الأحداث".

تشافي رفض البرازيل من أجل برشلونة

وكشف تشافي خلال المؤتمر الصحفي عن رفضه عرضًا ليكون مدربًا مساعدًا في منتخب البرازيل تحت قيادة تيتي.

وقال: "الأمر صحيح، لقد عقدت محادثات مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لأعمل إلى جانب تيتي ثم أحل محله بعد كأس العالم 2022".

وأضاف: "لقد رفضت ذلك لأحافظ على حلمي بتدريب برشلونة، وحققت ذلك الآن".



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