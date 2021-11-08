الدعم الاقتصادي يستمر.. برشلونة يقترب من تأمين صفقة رعاية جديدة

اقترب نادي برشلونة الإسباني من الحصول على صفقة رعاية كبيرة لأكمام قميصه من شركة "Chiliz"، مبتكرة "Fan Tokens" ومنصة مشاركة الجماهير "Socios.com".

برشلونة يبحث منذ فترة عن عقود رعاية لتحسين ميزانيته التي تعاني بشدة في الفترة الأخيرة، والتي أجبرت إدارة النادي على اتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن الصفقة الجديدة تأتي بعد رحيل شركة "Beko" المصنعة للأجهزة الكهربائية عن رعاية أكمام قميص برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاتفاق الجديد، في حالة إنهاء كافة الأمور، سيكون حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار تجديده.

وكشف المصدر ذاته أن الموافقة النهائية وشكية، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة في غضون أيام، إذا لم تظهر مشاكل في اللحظات الأخيرة.

ناديا فالنسيا الإسباني وإنتر الإيطالي لديهما عقد رعاية مع شركة "Chiliz" لكن في مقدمة القميص، ولكل منهما رمز خاص به من عملة "Fan Tokens" الرقمية.

برشلونة أعلن عن اتفاقية شراكة بالفعل مع الشركة في فبراير 2021، والتي كانت تأتي في إطار استراتيجية النادي الكتالوني الرقمية والتجارية الجديدة.

الاتفاق سمح لمشجعي برشلونة من حول العالم بالتفاعل مع النادي بطريقة مبتكرة، والتصويت في استطلاعات الرأي، ومشاهدة الأنشطة اليومية المختلفة للنادي، باستخدام سلسلة من الأصول الرقمية تسمى "رموز مشجعي برشلونة".

عقد برشلونة مع شركة "beko" التركية لرعاية أكمام القميص انتهى في الموسم الماضي، لكن شركة الأجهزة الكهربائية التزمت لموسم آخر مع النادي، لكن مع تخفيض بنسبة 50% من 19 مليون يورو إلى حوالي عشرة ملايين فقط، مع التركيز على ملابس التدريب.

ورغم أن العقد بين برشلونة والشركة التركية يتضمن بندًا يمكن فيه للشركة من استعادة المساحة الإعلانية على أكمام قميص النادي، إلا أن إدارة "البلوجرانا" تدرس بالفعل العرض المقدم من "Chiliz"، والذي يمكن أن يمتد إلى تحالفات جديدة.

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