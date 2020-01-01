في برشلونة.. لا انتخابات ولا تشافي

القلق يزداد في برشلونة بسبب بارتوميو

يزداد القلق في برشلونة في الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب أن الوضع يظل على ما هو عليه بلا أي مؤشرات على أي تغيير متوقع.

ويعيش برشلونة حالة من الفوضى بعد خسارة الليجا والتصريحات التي أطلقها ليونيل ميسي حول إدارة النادي والمدرب الحالي كيكي سيتيين.

وحول ذلك، فإنه حتى يومنا هذا، لا يخطط بارتوميو للدعوة إلى الانتخابات ولم يقم بأي شيء يخص ذلك الأمر، كما أنه لم يقرر التفاوض شخصيًا مع تشافي.

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وينتظر لاعبو برشلونة والجماهير كذلك أي تغيير حول الوضع الحالي من أجل أن يعود الفريق الكتالوني إلى منصات التتويج من جديد.

ويبدو أنه وفقًا لما يحدث في برشلونة لا يوجد نية لإقالة كيكي سيتيين في الأيام المقبلة وقبل مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا كما قيل قبل أيام.

ولا يزال تشافي يعمل في منصبه كمدير فني في قيادة السد بعد تجديده مع الفريق القطري منذ أيام، والذي حصل معه على بطولته الأولى كمدرب بالتتويج بكأس قطر.

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يذكر أن تشافي كان اسمًا مطروحًا لخلاقة المدير الفني السابق لبرشلونة إرنستو فالفيردي قبل أن يتم الاستقرار على كيكي سيتيين في النهاية.