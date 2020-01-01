زيدان سيفقد 26 مليون يورو في حال رحل عن ريال مدريد

هل يكرر زيدان استقالته المفاجئة من تدريب ريال مدريد بعدما لمح بذلك؟

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان سيخسر 26 مليون يورو في حال قرر الاستقالة من منصبه.

وكان زيدان قد لمح باحتمالية أن يحدث ذلك قبل نهاية عقده مع الفريق الملكي، حيث قال إنه لا يعلم ما سيحدث في الموسم المقبل حين سؤل عن مستقبله.

زيدان سبق وأن رحل عن ريال مدريد بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا 2018 في مدينة كييف الأوكرانية، ليقوم أحد الصحفيين بالاستفسار عن إمكانية تكرار هذا الموقف.

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وحول ذلك جاء رد زيدان غامضًا، لتقوم عدة صحف إسبانية بفتح باب الجدل حول ذلك الأمر، ولكن صحيفة سبورت تحدثت عما سيخسره المدير الفني الفرنسي في حال قرر ذلك.

في مارس 2019، وقع المدير الفني الفرنسي عقدًا مع ريال مدريد على أن يصبح مدربًا للفريق الملكي لمدة ثلاثة مواسم أخرى بالإضافة إلى ما تبقى من 2018-2019.

ووفقًا لهذا العقد، من المفترض أن يبقى زيدان في منصبه حتى نهاية موسم 2022، أي أنه يتبقى له عامان في عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويتقاضى زيدان 13 مليون يورو كصافي الراتب الذي يحصل عليه بموجب عقده مع ريال مدريد، أي 26 مليون يورو مقابل الموسمين المتبقيين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيدان إذا قرر الاستقالة فإنه سيحرم من أي مكافئات كبطل للدوري الإسباني وفي حال حقق دوري أبطال أوروبا.

زيدان عن مستقبله: لا أعلم ما سيحدث بعد نهاية الموسم

يذكر أن زيدان قد حقق مع ريال مدريد 11 بطولة، ويتبقى له 3 بطولات فقط ليصبح رسميًا أكثر مدرب تحقيقًا للألقاب في تاريخ الفريق الملكي.