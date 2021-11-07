"في انتصار النصر ينسى الجميع عبدالغني .. يتذكرونه بالإخفاقات فقط"

أكد الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، على أن حسين عبد الغني المدير التنفيذي لنادي النصر، دائمًا ما يتعرض للظلم من الجميع، في ظل عدم نسب أي إنجاز له، بل يتم تصدير الأزمات باسمه.

النصر يعاني خلال الفترة الحالية من عدم الاستقرار، وذلك بعد الخروج من دور النصف نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، والخسارة مباراتين والتعادل في واحدة في الدوري السعودي للمحترفين.

الشمراني قال خلال تصريحات لبرنامج "المنتصف" المذاع عبر قناة الإخبارية: "الحملات دائمًا تذهب إلى حسين عبد الغني، عندما ينتصر النصر الجميع يشيد بعمل الإدارة والداعم واللاعبين، وعندما يخسر الفريق لا يجد البعض إلا حسين عبد الغني".

الإعلامي الرياضي تابع: "على الصعيد الشخصي أقولها بلسان حال المحب والصديق، أن حسين عبد الغني منذ هذه الأزمة، إذا كان الحل في استقالته سيقدمها بلا تردد غدًا".

واختتم الشمراني تصريحاته قائلًا: "أي إنسان طالما هناك إخفاق يجب عليك أن لا تهرب منه، ومثل ما تعاتب اللاعب يجب أن تعاتب الإداري، وأيضًا الإدارة، هي منظومة كاملة ويتوزع فيها الأدوار".

وتعرض حسين عبد الغني خلال الفترة الماضية لحملة شرسة من جانب عدد من الجماهير، حيث حملته مسؤولية تدهور أحوال الفرق، خاصة بعد أزمة عبد الفتاح عسيري والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

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وكان عسيري قد خرج بتصريحات مثيرة للجدل بعد تعادل النصر أمام الفيحاء بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، يؤكد خلالها على أن اللاعبين الأجانب لا يتم تغييرها حتى لو لم يقدموا المستوى المطلوب منهم، ويدفع الثمن اللاعب السعودي، ليرد عليه تاليسكا بتغريدة مثيرة على "تويتر". (اقرأ التفاصيل).