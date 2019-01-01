فييرا يحلم بالعودة إلى آرسنال كمدرب

العودة إلى آرسنال.. حلم باتريك فييرا المتجدد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر.

قال أسطورة كرة القدم الفرنسية باتريك فييرا إنه يحلم بالعودة إلى آرسنال من جديد، ولكن كمدرب هذه المرة بعدما نجح مع الجانرز كلاعب.

وكان الفرنسي أرسين فينجر كان قد رشح فييرا ليكون خليفته في تدريب أرسنال، بعدما أعلن عن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد مسيرة 22 عام في أرسنال.

ورغم أنه قال من قبل إنه لا يفكر في هذا الأمر في الوقت الحالي ورفض الحديث عنه في كل مرة يتم توجيه سؤال له حول ذلك، لم يستطع فييرا إخفاء رغبته المتجددة في العودة إلى آرسنال مرة أخرى، ولكن كمدرب في هذه المرة.

فينجر: فييرا سيُدرب آرسنال في المستقبل

وأضاف: "لقد قضيت سنوات رائعة هنا، آرسنال يعني لي الكثير وما زال يحتفظ بمكانته داخلي رغم هذه السنوات التي قضيتها بعيدًا عنه"

وتابع: "اليوم أصبحت مدربًا، ولدي فرصة للعودة إلى آرسنال من جديد من أجل خوض تجربة تدريبية، هذا ما أفكر فيه بخصوص المستقبل، ولا أستطيع إخفاء أنه الحلم بالنسبة لي في الوقت الحالي"

يُذكر أن باتريكفييرا قضى جل مسيرته كلاعب مع آرسنال، إذ لعب له خلال الفترة ما بين 1996 و2005.