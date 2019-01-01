فينجر: فييرا سيُدرب آرسنال في المستقبل

المدرب الفرنسي يدعم مواطنه ولاعب الفريق السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد آرسين فينجر بلاعبه السابق في آرسنال والمدير الفني الحالي لنيس الفرنسي "باتريك فييرا"، مؤكدًا أنه يراه مدربًا مستقبليًا للفريق الإنجليزي.

ويحظى فييرا بتجربة جيدة مع نيس في الدوري الفرنسي، وقد تحدث البعض عن ترشيحه لخلافه ديدييه ديشان في تدريب المنتخب الفرنسي، لكن فينجر يرى أن الوقت مازال مبكرًا لانخراط فييرا في تدريب المنتخبات.

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إذ قال "أراه مدربًا لآرسنال في يومٍ ما، لأني أعتقد أنه مازال صغيرًا جدًا ليُدرب المنتخبات. أعتقد أن مسيرته ستتواصل عبر تدريب الأندية، لقد بنى مسيرته بصبر وذكاء".

أضاف "لقد غادر حين كان صغيرًا، ذهب إلى نيويورك. الآن هو مع نيس وينال كامل وقته ليتعلم وينضج. ولديه ما لا يُمكن اكتسابه، وهو الشخصية، بجانب أنه أنيق وموثوق به".

"لقد تخطى أوقاتًا صعبة في نيس لكنه لم يُظهر أي إشارة ضعف، والمدرب يظهر في وقت الأزمة".

يُذكر أن فييرا قضى جل مسيرته كلاعب مع آرسنال، إذ لعب له خلال الفترة بين 1996 و2005.