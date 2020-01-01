فينيسيوس يوضح لماذا سبه بيكيه في الكلاسيكو

اللاعبان تشاجرا في المباراة الأحد الماضي

أوضح نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور الأسباب وراء دخوله في شجار مع مدافع برشلونة جيرارد بيكيه خلال لقاء الكلاسيكو الأخير.

وتشاجر اللاعبان أثناء المباراة التي انتهت بانتصار الفريق الملكي بهدفين نظيفين مساء الأحد الماضي، وأعطت الملكي صدارة الليجا.

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وقال الجناح البرازيلي على حسابه على "يوتيوب": "كنت أظن أن بيكيه قام بدهسي، ثم رأيت الفيديو وعرفت أنه لم يكن بيكيه بل أرتور".

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وأضاف: "لهذا نعتني بيكيه بالمجنون"، وشوهد بيكيه وهو يصرخ في فينيسيوس لحظة الشجار ويكرر جملة "لم ألمسك".

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وسجل المهاجم الشاب للملكي الهدف الأول لفريقه، ثم أضاف ماريانو دياز هدفاً ثانياً ليمنح ريال مدريد صدارة الليجا على حساب برشلونة.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على بيتيس، وبرشلونة يستضيف ريال سوسيداد لحساب الجولة السابعة والعشرين من الليجا.