"فينيسوس جونيور قام برد فعل فقط!" .. كارلو أنشيلوتي يدافع عن نجمه بعد الطرد في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

تصرف جديد مثير للجدل من فينيسيوس..

دافع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن نجمه فينيسيوس جونيور؛ بعد "طرده" في مواجهة فالنسيا، مساء يوم الجمعة.

فينيسيوس تعرض لـ"الطرد"، خلال فوز ريال مدريد (2-1) على فالنسيا، في المباراة المؤجلة من الجولة 12 بمسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

"طرد" النجم البرازيلي؛ جاء بعد أن اعتبر الحكم أنه قام بالاعتداء على ستول ديميتريفسكي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لم تكن البطاقة الحمراء التي تحصل عليها فينيسيوس مستحقة.. سوف نستأنف".

واعتبر المدير الفني الإيطالي أن تصرف فينيسوس، كان مجرد "رد فعل" فقط على حارس فالنسيا، الذي قام بدفع النجم البرازيلي في البداية.

واختتم كارلو أنشيلوتي تصريحاته؛ بالقول: "ديميتريفسكي قام بدفع فينيسوس، والأخير رد عليه.. كان يجب أن يحصل الثنائي على (كارت أصفر) فقط، وهذا كل شيء".

جدير بالذكر أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن أن فينيسيوس جونيور، مهدد بـ"الإيقاف" لمدة 4 مباريات بعد هذا الطرد؛ وبالتالي الغياب عن بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها السعودية في الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري.