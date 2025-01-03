ريال مدريد مهدد بخسارة فينيسيوس جونيور في السوبر الإسباني!

ضربة قوية "محتملة" لريال مدريد..

يواجه فينيسيوس جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خطر الإيقاف لفترة طويلة؛ بعد "طرده" أمام فالنسيا، مساء يوم الجمعة.

فينيسيوس تعرض لـ"الطرد"، خلال فوز ريال مدريد (2-1) على فالنسيا، في المباراة المؤجلة من الجولة 12 بمسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

"طرد" النجم البرازيلي؛ جاء بعد اعتدائه على ستول ديميتريفيسكي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

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ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" في الساعات الأولى من اليوم السبت، يواجه فينيسيوس خطر الإيقاف لمدة 4 مباريات على الأقل؛ وذلك حسب ما سيذكره حكم مباراة الريال وفالنسيا، في تقريره.

الصحيفة كشفت عن أن إيقاف فينيسوس جونيور 4 مباريات - إذا حدث -؛ سيشمل مختلف المسابقات، وليست بطولة الدوري الإسباني فقط.

وبناء على ذلك.. أوضحت الصحيفة أن فينيسيوس مهدد بالغياب عن بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، في الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيوجه ريال مايوركا، يوم 9 يناير الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني؛ على أن يلتقي الفائز في المشهد الختامي، مع المتأهل من قمة برشلونة وأتلتيك بيلباو.