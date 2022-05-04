أشاد أرسين فينجر؛ المدير الفني لآرسنال الإنجليزي الأسبق، بما يقدمه الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني مع ليفربول، مشيرًا إلى أن الفضل يرجع للثنائي في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

بريمونتادا رائعة .. الريدز في النهائي القاري:

حسم ليفربول أمس الثلاثاء، وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام فياريال الإسباني بثلاثية مقابل هدفين.

رفاق صلاح وماني خرجوا من الشوط الأول متأخرين بثنائية نظيفة، لكنهم سجلوا ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، صنع منها المصري الهدف الأول لفابينيو، وسجل السنغالي الهدف الثالث، فيما أحرز لويس دياز الهدف الثاني.

بذلك ينتظر الريدز الفائز من مواجهة الليلة بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، التي ستقام على استاد سانتياجو بيرنابيو.

وكان الفريق الإنجليزي قد انتصر في الذهاب على أرضه برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

لماذا يطالب فينجر الأوروبيين بالخجل من أنفسهم؟

فينجر قال، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب مواجهة ليفربول وفياريال: "انظروا إلى صلاح وساديو، اللذين خاضا نهائي كأس أمم إفريقيا، ما فعلوه منذ عودتهما من هذه البطولة أمر رهيب".

وأضاف: "كنا نشتكي في أوروبا من خوض مباريات كثيرة، علينا عدم نطق كلمة واحدة، الليلة ماني تعرض للركل في كل مكان، ولم ينطق بأي كلمة".

في فبراير 2022، وصل الثنائي مع مصر والسنغال، لنهائي كأس إفريقيا، وبعد لعب 120 دقيقة، حسمت ركلات الترجيح اللقب لصالح أسود التيرانجا.

وبعدها بستة أسابيع فقط، التقى المنتخبان من جديد في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وفي الذهاب فازت مصر 1-0، لكن في الإياب منحت ركلات الترجيح رفاق ماني التأهل للحدث العالمي، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بنتيجة 1-0 للسنغال.

وبعد عودة الثنائي من كأس إفريقيا، قادا فريقهما للتتويج بلقب كأس كاراباو بالفوز أمام تشيلسي في ركلات الترجيح، ومن المقرر أن يلتقي الريدز والبلوز من جديد في 14 من مايو الجاري، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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