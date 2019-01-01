فينجر يحصد تكريمًا لدعم العلاج بالموسيقي

تكريم أرسين فينجر والعديد من الأساطير من أجل مساعدة جمعية نوردوف روبنز الخيرية للعلاج بالموسيقى

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

سيلتقي عالمي الموسيقى وكرة القدم في لندن من أجل تكريم أسطورة التدريب أرسين فينجر، في حفل خيري لمساعدة جمعية نوردوف روبنز الخيرية للعلاج بالموسيقى.

وأقيم عشاء بمناسبة مرور 20 عامًا على الاحتفال بإنجازات بعض اللاعبين والمدربين التاريخيين لكرة القدم، والذين من بينهم فينجر مدرب آرسنال وموناكو السابق.

وسيقام حفل مرصع بالنجوم في السابع من أكتوبر الجاري من أجل تكريم عدد من أساطير كرة القدم في جروسيفينور هاوس بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وحول ذلك، قال أرسين فينجر: "منذ أن تركت آرسنال تلقيت بعض الاقتراحات المثيرة للاهتمام والتي أفكر فيها حاليًا، وأحد هذه الاقتراحات والتي لا يمكنني قول لا أمامها هي المشاركة في جائزة أساطير كرة القدم لعام 2019"

وأضاف: "لقد استمعت دائمًا بكرة القدم وكذلك الموسيقى، أنا متحمس للمشاركة في العمل الذي تقوم به أساطير كرة القدم لدعم نوردوف روبنز، وهي مؤسسة خيرية رائعة. العلاج بالموسيقى يمكن أن يغير حياة الناس ويعالج العديد من الإعاقات"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وتابع: "عندما كنت شابًا كانت فرقة البيتلز تمثل الثورة، كنت أحبها وما زلت أتعلق بها بشكل كبير، الموسيقى التي يقدمونها بسيطة وتشبه كرة القدم إلى أبعد الحدود"

وأردف: "نعم لقد قلت ذلك في عدة مرات سابقة، أحب بوب مارلي كثيرًا، وأشعر أن هناك شيء ما في حياته يمثل رمز الموسيقى التي تدور حولها"

وجمعت شركة أساطير كرة القدم مبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني لصالح جمعية نوردوف روبنز الخيرية للعلاج بالموسيقى، وهي أكبر جمعية خيرية مستقلة للعلاج بالموسيقى في المملكة المتحدة، ومكرسة لتغيير حياة الأشخاص المستضعفين والمعزولين من خلال الاستخدام الماهر للموسيقى.

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يذكر أن أرسين فينجر قد ذكر من قبل أنه من الممكن أن يعود للتدريب مرة أخرى، ولكنه لم يعطِ جوابًا قطعيًا فيما يتعلق بهذه المسألة حتى الآن.