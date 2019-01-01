رونالدو يلمح لاقتراب موعد اعتزاله

رونالدو قد يعتزل بنهاية عقده مع يوفنتوس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

لمح النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى إمكانية اعتزال كرة القدم بشكل نهائي خلال عام أو اثنين، فيما يتنافى مع ما قاله من قبل حول اعتزاله بعد الأربعين.

وكان رونالدو قد تحدث في مقابلة مع سبورت بايبل حول طموحاته في السنوات المتبقية له في مسيرته وخطوته المقبلة بعد نهاية عقده مع يوفنتوس.

وفي حديثه، قال رونالدو إنه بدأ يتخيل نفسه بعيدًا عن كرة القدم خلال السنوات الخمسة الأخيرة حتى يهيئ لنفسه الحياة بعد الاعتزال والابتعاد بشكل نهائي عن اللعبة.

وأضاف: "أحب أن أرفه عن الأشخاص الذين يحبون رونالدو والذين يحبون كرة القدم، ولكن لكل شيء نهاية وبالطبع سيأتي اليوم الذي أقول فيه وداعًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وتابع: "لا أحد يعرف ماذا سيحدث خلال عام أو عامين، ربما أكمل مسيرتي وربما تنتهي عند هذا الحد، لا أمتلك خطة فيما يتعلق بهذه النقطة"

وأردف: "لا أحب أن أقلد أحدًا، يجب أن تكون نفسك من أجل أن تصنع قصتك الخاصة بك، هذا ما رسمته لنفسي منذ بداية مسيرتي وحتى الآن"

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يذكر أن عقد كرستيانو رونالدو مع يوفنتوس سينتهي في 2022، العام الذي سيشهد منافسات كأس العالم في قطر، وهناك توقعات تشير باحتمالية انتهاء مسيرة صاروخ ماديرا في هذا العام.