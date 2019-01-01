فينجر: يجب على ليفربول دفع ضريبة النجاح

ليفربول سيلعب في كأس الرابطة الإنجليزية ليلة مباراته في كأس العالم للأندية

يرى آرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال، أنه يجب على ليفربول دفع ضريبة النجاح، والمشاركة في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بفريق الشباب.

وسيشارك ليفربول في بطولة كأس كاراباو بالفريق الشباب، أمام أستون فيلا بينما سيلعب في كأس العالم للأندية بالفريق الأساسي.

وقال فينجر في تصريحات تلفزيونية: "طبعا هذا ثمن النجاح، ليفربول فريق ناجح فازوا بدوري أبطال أوروبا وعليهم لعب كأس العالم للأندية".

وواصل: "النجاح دائماً ما يكون سلاح ذو حدين، فلا يجب أن تشتكي بسبب النجاح، عليهم أن يلعبوا في كأس العالم للأندية".

وتابع: "أما بالنسبة للمشاركة في كأس الرابطة فيمكنهم أن يشاركوا بالفريق الرديف، حدث هذا مع أرسنال سابقاً ولعبنا بالشباب أعتقد أن هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة لليفربول".

وأكمل: "كل مدرب عليه التأقلم مع الظروف، وفي بعض الأحيان هذا يعطي فرصة للشباب في الظهور بشكل جيد".