رسميًا.. ليفربول يشارك بفريقين مختلفين في مونديال الأندية وكأس كاراباو

كيف سيلعب ليفربول كأس العالم للأندية وكأس كاراباو في آن واحد؟

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسميًا الموافقة على مشاركة ليفربول في بطولتي كأس العالم للأندية وكأس كاراباو بتشكيلين مختلفين.

وتتصادف مواجهات ربع نهائي كأس كاراباو مع موعد كأس العالم للأندية والذي سيقام في ديسمبر المقبل في دولة قطر لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وبخصوص ذلك، قدم ليفربول طلبًا من أجل المشاركة بفريقين مختلفين أحدهما يسافر إلى قطر والثاني يبقى في إنجلترا لخوض منافسات كأس كاراباو.

وبالفعل تم الموافقة على ذلك ولن يتم استبعاد ليفربول من كأس كاراباو واعتباره منسحبًا بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية والتي سيشارك فيها ليفربول بصفته بطل أوروبا.

وينطلق مونديال الأندية في السادس عشر من ديسمبر وسيلعب فيه ليفربول بداية من الدور نصف النهائي، أي أنه سيلعب مباراتين فقط أيًا كانت نتائجهما.

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يذكر أن ليفربول قد أقصى تشيلسي من الدور ثمن النهائي من كأس كاراباو بعد مباراة دراماتيكية انتهت بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل في الوقت الأصلي بخمسة أهداف لمثلها.