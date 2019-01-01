فينجر يُثير الغموض حول تدريبه لبايرن ميونخ

تصريحات جديدة من المدرب الفرنسي..

عاد آرسين فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال، وأثار الغموض مجددًا حول احتمالية تدريبه بايرن ميونخ في المرحلة المقبلة، وهذه المرة بقوله أنه لم يكن "مرشحًا" على الإطلاق لهذه المهمة.

الكثير من الشائعات كانت قد ترددت في الأوساط الألمانية في الأيام الماضية عن تولي فينجر المسؤولية خلفًا للمدرب المقال نيكو كوفاتش، حتى أن صحيفة "بيلد" قد أشارت إلى أن التواصل الأول بين الطرفين قد تم بالفعل.

ثم أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للعملاق البافاري، أنه قد أجرى حوارًا مع فينجر وقد منحه عرضًا، في الوقت الذي أكد فينجر نفسه على هذا الكلام وأشار إلى طلبه لمهلة لمدة أسبوع قبل إصدار القرار النهائي.

الفوز الذي حققه بايرن ميونخ برباعية على بوروسيا دورتموند عزز من إمكانية استمرار المدرب المؤقت الحالي هانسي فليك حتى نهاية الموسم في منصبه، وهو ما أكده أولي هونيس، الرئيس المنتهية ولايته خلال تصريحات مساء اليوم.

غير أن فينجر اليوم خرج بتصريح جديد لشبكة بي إن سبورتس، قال فيه "لم أكن مرشحًا أبدًا لمنصب مدرب بايرن ميونخ، لقد تم الاتصال بي ولكنني لست في سباق المرشحين.".

هذا الكلام، والذي يُرجح أن المدرب البالغ من العمر 70 عامًا بات بعيدًا عن الذهاب إلى الأليانز آرينا، جعل المحاور يسأله إذا ما كان هذا يعني أنه لن يكون على رأس القيادة الفنية للبايرن مطلقًا، لكن فينجر أجاب "لا، ليس بالضرورة.".

يذكر أن إيريك تين هاج، المدير الفني الحالي لأياكس، قد يكون المدرب الجديد لبايرن في الصيف المقبل في حال استمرار فليك لنهاية الموسم، وكذلك من الممكن أن يكون توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان.