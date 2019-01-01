فينجر: تلقيت عرضاً رسمياً لتدريب بايرن ميونيخ

هل يصبح فينجر هو مدرب بايرن القادم؟

كشف آرسين فينجر، المدير الفني السابق عن تلقيه عرضاً لتدريب بايرن ميونيخ الألماني خلال الفترة القادمة.

وأعلنت إدارة الفريق البافاري، إقالة نيكو كوفاتش مدرب الفريق بسبب سوء الأداء وتراجع النتائج منذ أيام.

وتعاقدت الإدارة مع هانز فليك، لقيادة الفريق مؤقتاً لحين التعاقد مع مدرب دائم.

وقال فينجر في تصريحات تلفزيونية: "تلقيت عرضاً لتدريب بايرن ميونيخ، وطلبت منهم أسبوعاً مهلة للرد".

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ويستعد الفريق البافاري لمواجهة بوروسيا دورتموند، مساء غد السبت في قمة الجولة الـ 11 من الدوري الألماني.

ويحتل بايرن المركز الرابع من جدول الدوري برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن دورتموند صاحب المركز الثاني.