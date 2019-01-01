فينجر: صلاح لاعب "كامل" ويقارن بينه وبين ميسي

إشادة كبيرة من فينجر بصلاح..

أثنى أرسين فينجر، المدير الفني الأسبق لأرسنال، على محمد صلاح، نجم ليفربول، واعتبر أنه بمثابة اللاعب الكامل مُبديًا إعجابه بالطريقة التي تطور بها خلال مسيرته الكروية وتحديدًا في الآونة الأخيرة.

تصريحات فينجر تأتي على خلفية مشاركة ليفربول بكأس العالم للأندية والمقامة في قطر، حيث تألق صلاح في المباراة الأولى أمام مونتيري بنصف النهائي، والتي فاز بها الريدز بهدفين لهدف.

ويُعد صلاح من الأسباب الرئيسية في وصول كتيبة المدرب يورجن كلوب إلى النهائي، حيث قام بصناعة هدفي الانتصار لنابي كيتا وروبيرتو فيرمينو، في الوقت الذي أحرز فيه الفرعون المصري 9 أهداف هذا الموسم بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

فينجر خلال حوار مع بي إن سبورتس في تواجد كلوب قال "أحب طريقة تطوره فلقد كانت له بالأمس أمام مونتيري لمسات من صانع ألعاب.".

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كما أضاف "الفرص التي خلقها خارج منطقة الجزاء كانت رائعة، كان هناك أشياء من رائحة ميسي فيها، أنا أحب الشخص الذي يمكنه أن يسجل الأهداف وفي نفس الوقت يصبح هو اللاعب الذي يصنع الفرص ويساعد زملائه.".

"بالتبعية، يكون اللاعب حينها كاملًا، هذا ما نحن نريده من لاعبينا جميعًا."

في الوقت نفسه، فقد عقّب يورجن كلوب على حديث فينجر بقوله "تجربتي جيدة جدًا جدًا مع صلاح، ولكن الأكثر إيجابية على الإطلاق هو سلوكه في التدريبات، أما في الملعب، فهو عظيم للغاية أيضًا.".

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة فلامينجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية مساء السبت المقبل، في المباراة التي يسعى من خلالها الريدز لمعانقة اللقب الأول للبطولة في تاريخهم.