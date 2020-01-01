فينجر ردًا على مورينيو: أشعر وكأنّه في روضة الأطفال

تصريحات فينجر حول مورينيو

ردّ أرسين فينجر، المدير الفني الأسبق لآرسنال، على تصريحات مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، حول غياب ذكره في كتاب المدرب الفرنسي.

مورينيو قال إنّ فينجر لم يذكره في مذكراته لأنّه لم يخسر أمام الأخير، وبالتالي لا يريد أرسين أن يتذكر الأمور السيئة.

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وكان توتنهام قد تعادل 3-3 مع وست هام بعد تقدمه في النتيجة بثلاثية نظيفة وهي المرة الأولى التي تحدث مع مورينيو في تاريخه.

وقال مورينيو في تصريحات على "كانال بلس" الفرنسية: "تعليق مورينيو حول غياب ذكره في كتابي؟ لا يزعجني. إنها طريقته الدائمة في إزعاجي. أشعر وكأنني في روضة الأطفال معه، ولكن هذا الأمر جزء من شخصيته".

وتابع: "إنه مخطئ في حساباته. انتصرت عليه مرتين وتعادلنا في أكثر من مناسبة، كما أنّ النتائج لا تتعلق به فقط كمدرب ولكن بالفريق ككل. وظيفة المدرب إخراج أفضل ما في لاعبيه"

وتطرق فينجر للحديث عن شكل آرسنال مع ميكيل أرتيتا بقوله: "إنّه يقدم مستوً رائع مع الفريق ونرى تحسنًا ملحوظًا كما أنّه يعيد فلسفة الفريق السابق بمنح المواهب الشابة العديد من الفرص للظهور".

وأوضح: "لم يتم استشارتي في التعاقد مع أرتيتا، منذ رحيلي عن آرسنال وانقطعت صلتي بالفريق، ولا أعرف إن كانت حالتي تشبه مانشستر يونايتد بعد رحيل السير أليكس فيرجسون أم لا".

واختتم: "ريال مدريد حاول التعاقد معي مرتين ولكنني رفضت بسبب تمسكي بآرسنال ومرور الفريق بفترة صعبة مع بناء الملعب الجديد والحاجة إلى الأموال".

جدير بالذكر أنّ فينجر هو المدرب الوحيد الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي الذهبي دون هزيمة وذلك في موسم 2003-2004 مع آرسنال.