فينالدوم: من الغباء أن نخسر البريميرليج هذا الموسم

لاعب الوسط الهولندي لا يرى أي بديل لليفربول سوى الفوز بالدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم

يرى لاعب الوسط الهولندي جيورجينو فينالدوم، أنه من الغباء لليفربول عدم الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الريدز الآن على صدارة البريميرليج بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب المنافسين.

ويعتقد فينالدوم أن الإيمان بتحقيق لقب البطولة هو السلاح الأهم لإنهاء الموسم على قمة المسابقة. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"هل نستطيع الفوز باللقب؟ من الغباء الرد بلا على هذا السؤال، إذا وجهته لمانشستر سيتي سيقولون لك نعم".

وأضاف:"ستكون علامة سيئة إذا أجبتك بلا ولكن دعنا نرى ما سيحدث بنهاية هذا الموسم سنبذل كل ما لدينا للفوز بكل مباراة".

وتابع:"الأفضل الآن هو الحديث عن المباريات القادمة مثل مواجهتنا مع كريستال بالاس".

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فينالدوم عاصر نفس هذا الموقف مع فريقه السابق أيندهوفن عندما فاز بالدوري على حساب أياكس في 2015.

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وعلق الهولندي على المقارنة بين التجربتين:"شعرت بالأفضلية مع أيندهوفن حيث ضغنا على أياكس في كل مباراة نفوز بها".

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس السبت القادم بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري، بينما يلعب منافسه مانشستر سيتي ضد هيديرسفيلد تاون.