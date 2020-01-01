فيليكس: مقابلة رونالدو لأول مرة كانت أشبه بلعبة فيديو

جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد يتحدث عن مقابلته الأولى مع مواطنه كريستيانو رونالدو

تحدث جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد عن مقابلته الأولى مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، واستعداد فريقه لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة، ليفربول منتصف الشهر الجاري في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ويأمل اللاعب صاحب الـ 20 عاماً، أن يتعافى من إصابته سريعاً ويعود للمشاركة في مباراة ليفربول المقرر إقامتها يوم 18 فبراير الجاري.

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وقال جواو فيليكس في تصريحات صحفية: "ستكون مباراة صعبة للغاية، ليفربول الآن في وضع رائع، إنهم البطل الحالي للمسابقة".

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وتطرق البرتغالي الشاب للحديث عن أول لقاء جمعه مع مواطنه كريستيانو رونالدو وقال: "في تلك اللحظة اعتقدت أنني في لعبه فيديو، كنت معتاداً على مشاهدته في شاشات التلفاز، ولكني لم أكن قريباً منه للدرجة".

وواصل: "بدا الأمر كأن ارتفاعه ثلاثة أمتار، لم أكن شاهدته من قبل عن قرب، لقد كان غريباً بالنسبة لي".