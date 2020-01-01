رونالدو: الفوز بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس ليس مستحيلاً

رونالدو يريد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع السيدة العجوز

يعتقد كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أن الفوز بدوري أبطال أوروبا، ممكنا مع الجيل الحالي للسيدة العجوز.

ويستعد يوفنتوس، لمواجهة ليون في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، ومن المنتظر أن تكون نهاية الشهر الجاري مباراة الذهاب، ومباراة الإياب يوم 17 مارس القادم.

يوفنتوس يتحرك للجمع بين ميسي ورونالدو بفريق واحد

المزيد من الفرق

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية: "اللعب لصالح يوفنتوس، يعطيني فرصة أخرى لتحقيق دوري أبطال أوروبا، نعلم أنها بطولة صعبة وتعتمد على العديد من العوامل ولكن الفوز بها ممكناً".

وواصل: "يجب أن نأخذ خطوات للمضي قدماً في مستقبلنا".

وكشف رونالدو، أنه لم يكن يتخيل أن يصل إلى ما وصل إليه الآن وقال: "كنت أرغب في أن أكون لاعب كرة قدم، ولكني لم أتخيل أن أفوز بكل ما فزت به".

وتابع: "كنت أعتقد أنني سأكون صياد في ماديرا".

وعن هدفه الأفضل في مسيرته قال البرتغالي: "من الصعب اختيار هدف واحد، ولكني أعتقد أن الركلة الخلفية ضد يوفنتوس كانت الأًصعب".

ما الذي ينوي كريستيانو رونالدو فعله بعد اعتزال كرة القدم؟

وسجل رونالدو هدفاً تاريخياً في شباك يوفنتوس، عندما كان لاعباً في ريال مدريد خلال أبريل 2018، أثناء ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن رونالدو حصل على لقب دوري أبطال أوروبا، خمس مرات من قبل أربعة مع ريال مدريد، ولقب وحيد مع مانشستر يونايتد في 2008.