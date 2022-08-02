فيفا 23: ما هي المميزات الجديدة في بلايستيشن وXbox؟

مع نزول اللعبة في سبتمبر، يلقي جول نظرة على بعض الميزات الجديدة التي ستشهدها اللعبة

ستخرج فيفا 23 للنور في سبتمبر 2022 بمجموعة من الميزات الجديدة وتحسينات الرسومات.

حصلت سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة على تحسينات خيالية لأوضاعها الحالية من أجل جذب اللاعبين للحصول على نسخة من الإصدار القادم، وهو الإصدار الأخير قبل تغيير العلامة التجارية لشركة EA Sports FC.

إذن ما هي المميزات التي يمكن أن نتوقعها من FIFA 23؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته.

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طريقة اللعب والرسومات

تم تقديم تقنية HyperMotion لأول مرة في فيفا 22، خاصة لوحدات التحكم من الجيل الجديد PlayStation 5 وXbox Series X / S، وفي الإصدارالجديد، سنرى HyperMotion2 وهي محسنة عن الإصدار السابق.

صرحت شركة EA Sports في بيان رسمي: "إن التقدم نحو تقنية اللعب الرائدة من الجيل التالي HyperMotion مع ضعف محاكاة بيانات المباريات الحقيقية تأخذ فيفا 23 إلى أكثر من 6000 رسم متحرك حقيقي لكرة القدم، مما يوفر الواقعية في كل مرة تخطو فيها على أرض الملعب في FIFA 23".

وقد ساعد هذا في تحسين الذكاء الاصطناعي في الهجوم والدفاع، وبالتالي زيادة الواقعية وجعل المباريات أكثر ديناميكية للاعب.

ألق نظرة أكبر عن المتواجد في لعبة FIFA 23 الرسمية أدناه.

تغييرات FIFA Ultimate Team

يعد التناغم مكونًا أساسيًا في FUT، حيث يتعين على اللاعبين دمج أفضل اللاعبين في تركيبة تناسبهم. حتى الآن، تم تحقيق ذلك بشكل أساسي من خلال إشراك لاعبين من نفس الجنسية أو من نفس الدوريات، ولكن من المتوقع إجراء بعض التعديلات في فيفا 23.

تشير التسريبات إلى أنه يمكن تجميع اللاعبين من جميع أنحاء العالم معًا في FIFA 23 Ultimate Team، بينما من المتوقع أيضًا إعادة صياغة التغييرات الموضعية.

ستكون هناك لحظات FUT جديدة للاستمتاع بها، بينما سيتم الإعلان أيضًا عن مجموعة جديدة من أساطير وأبطال FUT.

تحسينات وضع اللعبة

كرة القدم النسائية

حصل تمثيل المرأة في FIFA على دفعة كبيرة حيث تمت إضافة دوري السوبر الإنجليزي ودوري الدرجة الأولى الفرنسي. ستكون الفرق الأكثر متابعة مثل ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان والمزيد متاحة للعب معها.

كأس العالم 2022 في فيفا 23

نظرًا لأن هذا هو عام كأس العالم، سيتواجد كأس العالم للرجال والسيدات في FIFA 23. سيتمكن اللاعبون من تجربة المونديال حتى قبل انطلاق البطولة الفعلية في 21 نوفمبر في قطر.

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تجربة المباراة

عززت EA تجربتها في يوم المباراة من خلال تضمين عمليات إعادة بث الواقع المعزز وأسطح الملعب شديدة الواقعية وأجواء الملعب.

Crossplay

استجابت EA Sports أخيرًا لمطالب لاعبي فيفا من خلال إتاحة ميزة Cross-Play وبالتالي توحيد منصات الألعاب المختلفة.

في فيفا 23، سيكون اللعب المتقاطع متاحًا للاعبين من نفس جيل النظام الأساسي. ستكون إصدارات PlayStation 5 و Xbox Series X / S و Stadia والكمبيوتر الشخصي من FIFA 23 متوافقة مع بعضها البعض، وستكون إصدارات PlayStation 4 و Xbox One من FIFA 23 متوافقة مع بعضها البعض.

يتم تمكين Cross-play مبدئيًا لجميع اللاعبين عند إطلاق فيفا 23 لأول مرة، بشرط أن تسمح إعدادات مستوى النظام الأساسي بذلك ويمكن إلغاء الاشتراك في أي وقت.

الأندية والبطولات الجديدة

أخبار سارة لمشجعي يوفنتوس حيث سيعود النادي إلى فيفا 23 باسمه الرسمي وملعبه، وذلك بعد أن تواجد في اللعبة باسم Piemonte Calcio.

علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا إضافة مجموعة من الملاعب الجديدة إلى اللعبة، بما في ذلك ملعب سبوتيفاي كامب نو، وملعب أليانز ، وملعب نوتنجهام فورست سيتي جراوند.

ورغم عودة البيانكونيري إلى EA Sports، لن يتواجد إنتر ونابولي بسبب مشكلات الترخيص.