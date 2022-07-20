فيفا 23: موعد الإصدار، السعر، الأجهزة، المميزات، الطلب المبكر وأكثر

كل ما تريد معرفته عن فيفا 23، موعد الإصدار، السعر في السعودية ومصر والعالم، ما هي المميزات المتواجدة في اللعبة؟ وكيف تطلب FIFA 22 مبكرًا؟

ينتظر الجميع بشغف صدور اللعبة الإلكترونية الشهيرة فيفا نسخة 23، خاصة أنه من المتوقع أن تكون تلك النسخة استثنائية للعديد من الظروف.

ستكون نسخة فيفا 23، هي التعاون الأخير بين فيفا وشركة EA Sports، بعد اتفاق الطرفين على نهاية الشراكة بينهما والتي استمرت قرابة الثلاثة عقود.

وبينما نحن ننتظر صدور النسخة الاستثنائية من اللعبة فيفا 23، موقع جول سيقدم لك بعض المعلومات عن اللعبة الجديدة، وموعد صدورها والأجهزة التي ستعمل عليها وسعرها.

ما هو موعد إصدار فيفا 23؟

أمامنا شهرين قبل إصدار فيفا 23، لم تعلن شركة EA Sports عن أي تاريخ رسمي للإصدار حتى الآن، ولكن بالنظر إلى النسخ السابقة يمكننا أن نخمن جيدًا موعد الإصدار.

طالع كل ما يخص لعبة فيفا 23

طالع كل ما يخص الألعاب من هنا

فمثلًا نسخة فيفا 22، ظهرت بشكل رسمي يوم الجمعة الأول من أكتوبر 2021، وإذا واصلت التزامها بإصدار اللعبة يوم الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر، من المتوقع أن نرى نسخة فيفا 23 يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022.

هل صدر الإعلان التشويقي لفيفا 23؟

أطلقت شركة EA Sports، الإعلان التشويقي الأول للعبة المنتظرة من الجميع، بتاريخ الأربعاء 20 يوليو 2022، تحت عنوان "The World's Game".

ما هو سعر لعبة فيفا 23؟

لم تعلن شركة EA Sports، عن سعر اللعبة بشكل رسمي حتى الآن، ولكن من المنتظر أن يكون السعر 60 دولارًا، للنسخة "standard"، وقد تصل باقي الإصدارات إلى 90 دولارًا.

ومن الممكن أن تحصل على نسبة خصم تصل إلى 10%، إن قمت بالطلب المسبق للعبة وأنت مشترك في خدمة EA Play.

ما هي الأجهزة التي يمكن أن تعمل فيفا 23 عليها؟

سيتم إصدار لعبة فيفا 23 لتعمل على الأجهزة التالية، بلاي ستيشن 5، بلاي ستيشن 4، Xbox Series X/S، Xbox One، بالإضافة إلى نظام تشغيل Windows على أجهزة الحاسب الآلي.

كما ستعمل اللعبة أيضًا ويتم إصدارها على Nintendo SwitchوGoogle Stadia.

متى يمكنني طلب فيفا 23 بشكل مسبق؟

لا يوجد تاريخ رسمي للطلب المسبق للعبة فيفا 23، ولكن إذا نظرنا للنسخ السابقة يمكننا أن نخمن بأن الطلب المسبق، قد يكون متاحًا بداية من نهاية يوليو الحالي.

وسيتمكن من يطلب اللعبة مسبقًا، تجربة اللعبة قبل إصدار اللعبة بشكل رسمي، كما يحدث في السنوات السابقة، ومن المتوقع أن يبدأ تجربة اللعب قبل إصدار اللعبة بشكل رسمي للجميع بخمسة أيام.

من هو نجم غلاف لعبة فيفا 23؟

يستمر النجم الفرنسي كيليان مبابي في كونه نجم غلاف لعبة فيفا للعام الثالث، وسيكون على غلاف نسخة 23، ولكن هذه المرة ستشاركه نجمة الكرة النسائية سام كير على غلاف نسخة "Ultimate".