فيفا 22: تعرف على TOTW5 في التميت تيم
نشرت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA الشهيرة، تشكيلة الأسبوع، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.
وشهد تشكيل الأسبوع الخامس في لعبة ألتميت تيم، وجود عدد من اللاعبين المميزين، على رأسهم روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول بعد تسجيله هاتريك في شباك واتفورد، كما تواجد جوهرة برشلونة أنسو فاتي، بالإضافة إلى الحارس تشيزني .
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وتعد بطاقة تشيزني هي الأعلى تقييمًا هذا الأسبوع بطاقة 88، ثم بطاقة الرباعي فيرمينو بطاقة 86، ويتساوى معها بطاقة ماثياس جينتير، بالإضافة إلى سيرج جنابري، إيليتشيتش.
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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا التشكيلة الكاملة لفريق الأسبوع الـ 5 من لعبة FIFA 22.
ما هو تشكيل الأسبوع الـ 5 في لعبة فيفا 22؟
كالعادة يضم التشكيل المثالي للأسبوع 23 لاعبًا.
وموضح في الجدول التالي، لاعبي الأسبوع الـ 5 لفيفا 22:
|اللاعب
|الفريق
|المركز
|تقييم البطاقة
|تشيزني
|يوفنتوس
|GK
|88
|ماثياس جينتير
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|CB
|86
|روبيرتو فيرمينو
|ليفربول
|CF
|86
|سيرج جنابري
|بايرن ميونخ
|RM
|86
|يوسيب إيليتشيتش
|أتالانتا
|CF
|86
|أندريه كراماريتش
|هوفنهايم
|ST
|85
|داميان سواريز
|خيتافي
|RB
|84
|بن تشيلويل
|تشيلسي
|LWB
|84
|ندومبيلي
|توتنهام
|CAM
|84
|تيجي سافانير
|مونبلييه
|CAM
|83
|جايتان لابورد
|مونبلييه
|ST
|83
|أوجبونا
|وست هام
|CB
|83
|جود بيلينجهام
|بوروسيا دورتموند
|CM
|82
|رودولفو كوتا
|ليون
|GK
|81
|ماتيو جندوزي
|مارسيليا
|CM
|81
|بيدرو سانتوس
|كولومبوس كرو
|RM
|81
|أنسو فاتي
|برشلونة
|LW
|81
|ألفاريز
|ريفربليت
|ST
|81
|أوسكار ويندت
|جونتبيرج
|LB
|79
|ميتوما
|يونيون سان خيلويزي
|LW
|79
|كارليتوس
|باناثينايكوس
|ST
|79
|قاسم رابحيق
|فيرل
|RW
|76
|سيكو
|سيريزو أوساكا
|CM
|75
متى تتوفر تشكيلة الأسبوع الـ 5 في لعبة فيفا 22؟
من المنتظر أن يبدأ وجود بطاقات لاعبي الأسبوع الـ 5 في اللعبة، بداية من مساء الأربعاء 20 أكتوبر 2021 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ولفترة محدودة.
وقد يحالفك الحظ ويظهر لك أحد اللاعبين، إما عن طريق شراء الحزم من المتجر، أو الفوز بها ضمن جوائز division rivals، و fut companion، و squad battles أو عن طريق تحديات بناء التشكيلات.