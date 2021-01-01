الاتحاد الأوروبي ينفي إلغاء أو تخفيف قانون اللعب المالي النظيف

التغييرات لا تعني أن القانون سيكون أقل صرامة

أكد أندريا ترافيرسو مدير الأبحاث والاستقرار المالي بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وجود تغييرات جذرية متوقعة في قواعد اللعب المالي النظيف.

الاتحاد الأوروبي سبق أن أعلن عن مقاييس جديدة في هذا القانون بسبب جائحة فيروس كورونا التي تسببت في خسائر فادحة للأندية.

ووفقًا للمسؤولين فإن القواعد الجديدة ستركز بصورة واضحة على مستويات الأجور في الأندية وحجم رسوم الصفقات في سوق الانتقالات.

ومن جانبه قال ترافيرسو في تصريحات نشرتها صحيفة "جارديان" البريطانية:"أزمة كورونا تسببت في أزمة إيرادات واضحة على السيولة المالية للأندية".

وأضاف:"هذه أزمة مختلفة تمامًا عن أي شيء كان علينا معالجته من قبل، الأندية تعاني في مثل هذه الحالة ولديهم صعوبات في الامتثال لالتزاماتهم".

وتابع:"القواعد الجديدة ستركز بشكل أقوى على الحاضر والمستقبل، فيما يخص تحديد مستويات الأجور المرتفعة والأسعار في سوق الانتقالات، الحل ليس سهلًا، ولكن القواعد العامة يجب أن تتطور دائمًا وعلى الجميع التكيف عليها".

واستكمل ترافيرسو:"الحديث عن تخفيف قواعد اللعب المالي النظيف أو التخلي عنها مجرد تخمينات فقط، القواعد ستكون مختلفة ولكن هذا لا يعني أن تكون أقل صرامة".

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وفي نهاية حديثه أشار مدير الاستقرار المالي بالاتحاد الأوروبي، إلى وجود مشاورات مستمرة للوصول إلى الصيغة النهائية للصورة الجديدة لقواعد اللعب المالي النظيف في أقرب فرصة ممكنة.