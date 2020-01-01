هل يتواجد يوفنتوس في فيفا 21 أم يظل باسم بيمونتي كالتشيو؟

جول يلقي نظرة في ما إذا كان عملاق الدوري الإيطالي يوفنتوس سيعود باسمه في فيفا 21، أم سيستمر بنفس الاسم في فيفا 20 وهو بيمونتي كالتشيو

كان هناك صدمة في مجتمع ألعاب الفيفا عندما تبين أن يوفنتوس لن يتواجد في فيفا 20، ولكنه سيتواجد حصريًا في برو إيفوليوشن سوكر PES 2020.

لقد كان انجازًا كبيرًا لكونامي لتأمين مثل هذه الصفقة، التي حرمت FIFA 20 من حقوق أكبر نادٍ في إيطاليا، وهو النادي الذي وقع مؤخرًا أيضًا مع أحد أكبر النجوم في كرة القدم كريستيانو رونالدو.

وقال جوناس ليجارد من الشركة اليابانية، الذي كشف عن الصفقة "الحصول على يوفنتوس"، إن "رونالدو في هذا الفريق يضيف قيمة أكبر لنا من حيث الظهور والأهمية".

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لكن، ماذا عن فيفا 21؟ هل سيظل البيانكونيري محجوبًا من أكبر ألعاب الفيديو لكرة القدم وأكثرها مبيعًا في العالم؟

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هل يتواجد يوفنتوس في فيفا 21؟

لن يكون يوفنتوس بشكلٍ رسمي في فيفا 21.

السبب في عدم تواجده في اللعبة هو الاتفاقية التي أبرمها بطل الدوري الإيطالي مع كونامي للظهور حصريًا في بيس 2021.

ستستمر الصفقة التي وقعها يوفنتوس مع الشركة اليابانية في عام 2019 لمدة ثلاث سنوات، مما يعني أن البيانكونيري لن يتواجد رسميًا في لعبة FIFA في النسخة المقبلة على الأقل، ما لم يتغير شيء بشكل جذري.

سيكون النادي الذي يشبه اليوفي في FIFA 21، وسيضم جميع اللاعبين المناسبين، لكنه لن يتمكن من استخدام اسم النادي أو الشعار أو الأطقم الرسمية أو حتى استاد أليانز.

في فيفا 20، كان بديل يوفنتوس هو بيمونتي كالتشيو ومن المقرر أن يستمر في فيفا 21.

لدى كونامي أيضًا صفقات شراكة مع أندية مثل مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، لكنها ليست حصرية، مما يعني أن الأندية تظهر أيضًا في ألعاب إلكترونيك آرتس.

برشلونة هو الآخر لديه اتفاقية واسعة النطاق مع كونامي للظهور في بييس، وبينما ظهر العملاق الكتالوني في FIFA 20، فإن ملعبهم كامب نو كان حصريًا لـ PES 2020.

ما هو معنى بيمونتي كالتشيو؟

بيمونتي كالتشيو هو اسم بديل ليوفنتوس في لعبة فيفا، بدءًا من فيفا 20.

الاسم مستوحى من مقاطعة في شمال إيطاليا على حدود سويسرا وفرنسا التي يوجد بها البيانكونيري.

بيمونتي المعروفة أيضًا باسم بيدمونت، حيث توجد مدينة تورينو تُترجم إلى "سفح الجبل" باللغة الإنجليزية، وهو اسم مناسب لمنطقة يحدها سلسلة جبال الألب الرائعة.

Juventus is no more in FIFA! ☠



Long live Piemonte Calcio! 🙌 pic.twitter.com/3qQ4JYIVlZ — Goal (@goal) September 28, 2019

في إيطاليا، من الشائع أن يتبع اسم النادي كلمة 'كالتشيو'، وهي تعني كرة القدم باللغة الإيطالية.

على سبيل المثال بريشيا كالتشيو وكالياري كالتشيو، على الرغم من أن هذين الناديين لا يعرفان إلا بالاسم الأول.

أوضحت EA Sports أن بيمونتي سيكون قريباً قدرالإمكان ليوفنتوس وقابل للعب في جميع أوضاع فيفا: "تم استخدام اللاعبين الحقيقين، بما في ذلك الأسماء والوجوه الأصلية، في تشكيلة بيمونتي كالتشيو في فيفا 20 وFIFA 20 Ultimate Team.

ومع ذلك، سوف يلاحظ اللاعبون أن زي الفريق ليس في الواقع مشابه جدًا لمظهر البيانكونيري الكلاسيكي (الأسود والأبيض).

من المثير للاهتمام، أنها ليست المرة الأولى التي يطلق على يوفنتوس اسم بيمونتي كاسم بديل في لعبة فيديو، في بيس 2019، عُرف باسم بي إم أسود وأبيض، مع كون بي إم اختصارًا لبيمونتي كالتشيو.

هل ستغيب أي أندية أخرى عن فيفا 21؟

ليس من الواضح حتى الآن بالضبط ما هي الأندية الأخرى التي لن يتم تضمينها في فيفا 21، ولكن من المؤكد أنه سيكون لها أكبر عدد من للأندية والبطولات المرخصة رسميًا.

ومع ذلك، فإن يوفنتوس ليس النادي الوحيد الذي كان يجب تغييره في فيفا 20 بسبب مشاكل الترخيص.

عُرف منافسا السوبر كلاسيكو "بوكا جونيورز" و"ريفر بليت " باسم "بوينس آيرس" و "نونيز" على التوالي في اللعبة حتى تحديث كأس ليبرتادوريس في مارس 2020.

كان هناك عدد من مشكلات الترخيص البسيطة مع بعض المنتخبات الدولية أيضًا، مثل كولومبيا وأوروجواي، كذلك بعض أطقم الفرق أو اللاعبين في بعض الحالات.