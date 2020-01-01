فيفا 21: لماذا لن يتواجد يورو 2020 في FIFA 21؟

ستفقد لعبة فيديو كرة القدم الأكثر شعبية في العالم فيفا مكونًا رئيسيًا في عام 2021 هو كأس أمم أوروبا، حيث ذهبت الحقوق للعبة بي إي إس PES

تتمتع EA Sports بعلاقة طويلة مع البطولات الدولية الكبرى، حيث تنتج ألعاب فيديو لكرة القدم مرخصة رسميًا لعدد من بطولات كأس العالم والبطولات الأوروبية.

على الرغم من وجود كأس العالم 2018 على فيفا 18، فلن يتواجد يورو 2020 في فيفا 21، تمامًا كما لم تكن هناك لعبة يورو 2016 في فيفا 16.

فلماذا هذا الحال؟ يوفر لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته ، بما في ذلك كيفية لعب لعبة الويفا الرسمية.

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لماذا لن يتواجد يورو 2020 في فيفا 21؟

لن تتضمن فيفا 21 بطولة يورو 2020 ، وهو ما قد يمثل خيبة أمل للمشجعين المحبين للتميز.

والسبب هو أن كونامي حصلت على شراكة حصرية مع الاتحاد الأوروبي لـ eFootball PES 2020 لتكون لعبة الفيديو الرسمية لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

تم الإعلان عن الشراكة بين Konami والويفا لأول مرة في أغسطس 2019، حيث أشار العقل المدبر للعبة بيس إلى أنهم سيطلقون محتوى مجانيًا قابل للتنزيل ليورو 2020.

تم تخصيص تحديث اليورو ليكون متاحًا للتنزيل في 30 أبريل 2020، ولكن تم تأجيل الإطلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أجبر الاتحاد الأوروبي على تأجيل المسابقة من 2020 إلى 2021.

كان لدى كونامي أيضًا اتفاقية ترخيص رسمية مع الويفا ليورو 2016، حيث تم إصدار تحديث قابل للتنزيل بالإضافة إلى النسخ المادية والرقمية المستقلة.

تلك اللعبة، التي ظهر عليها جاريث بيل كنجم للغلاف، كان بها 15 فريقًا مرخصًا رسميًا، مع ظهور الفرق التسعة المتبقية كإصدارات عامة لأنفسهم.

على ماذا ستحتوي نسخة يورو 2020 من لعبة بيس؟

يورو 2020 في وضع الكأس.

جميع المنتخبات الأوروبية الـ55.

أحدث الأطقم والتشكيلات.

استاد ويمبلي.

استاد سان بطرسبرج.

كأس هنري ديلوناي الرسمي.

الكرة الرسمية ليورو 2020.

ستسمح نسخة كأس أمم أوروبا 2020 من PES 2020 للاعبين بلعب نسختهم الخاصة من البطولة الأوروبية وسيتمكنون من القيام بذلك بأي فريق من الـ 55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

سيتم توفير جميع المجموعات والفرق الأخيرة في الإصدار الرسمي، مع إضافات مثل استاد سانت بطرسبرج واستاد ويمبلي، ومن المقرر أن يستضيف الأخير نصف النهائي والنهائي.

كجزء من التجربة الغامرة، سيكون لتحديث اللعبة كرة يوم المباراة الرسمية في يورو 2020، بالإضافة إلى تمثيل واقعي لكأس البطولة - كأس هنري ديلوناي.

ما هي طريقة شراء نسخة يورو 2020 من بيس 2020؟

من أجل لعب لعبة eFootball PES، عادةً ما يُطلب من اللاعبين تنزيل تحديث مجاني.

ومع ذلك، مع توقع صدور بيس 2021 في وقت ما في عام 2020، فمن المحتمل أن يكون يورو 2020 ميزة متكاملة ونقطة بيع للعبة الجديدة.

التزمت كونامي أيضًا بإتاحة إصدار للشراء، ولكن تم إلغاء ذلك بعد تأجيل كأس أمم أوروبا 2020.

ما هو موعد يورو 2020؟

سيبدأ يورو 2020 في 11 يونيو 2021 ويختتم في 11 يوليو 2021.

كان من المقرر إقامة البطولة في يونيو ويوليو 2020، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اضطر إلى التأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا.