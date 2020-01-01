فيفا 21 فولتا: ما هي المميزات الجديدة في نمط كرة قدم الشارع؟

كل ما تريد معرفته عن التغييرات الجديدة التي طرأت على وضع الفولتا في فيفا 21، والذي صدر للمرة الأولى في فيفا 20 كمحاكاة لكرة قدم الشارع

يعد الإصدار الجديد من فيفا 21 منتظرًا بشدة، حيث بدأ المشجعون العد التنازلي ببطء حتى تاريخ إصداره في 6 أكتوبر.

كان فولتا هو وضع لعب جديد تم تقديمه للعبة فيفا 20، ووعدت الشركة المنتجة بتحسين الوضع في النسخة الجديدة من لعبتها الأبرز في العالم.

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يلقي موقع جول نظرة على نمط Volta الجديد كليًا للعبة FIFA 21، وما هي المميزات الجديدة التي سيتم تقديمها والمزيد.

ما هو نمط فولتا فيفا 21؟

فولتا هي الكلمة البرتغالية التي تعني "عودة"، وهي أحدث ابتكارات EA Sports التي تم تقديمها لأول مرة في لعبة فيفا 20، وهي تتيح للاعبي فيفا إعادة اللعبة إلى الشوارع - بعيدًا عن الساحات المتلألئة للأندية الكبيرة.

قال جيف أنتوي، المنتج الرئيسي لـ Volta في فيفا 21: "في العام الماضي ، أعدنا الإصدار الصغير من اللعبة الجميلة لأول مرة منذ أيام فيفا 98 ، وكانت هذه واحدة من أهم الميزات المطلوبة من قبل المجتمع"

ما الذي تغير في فولتا في فيفا 21؟

سيعيد وضع فولتا الجديد للعبة فيفا 21 طريقة اللعب الشاملة، ولكن مع بعض الإضافات الجديدة والمحسّنة والتحسينات العامة لتجربة المستخدم.

1. تحسين وتسريع اللعبة

سيتم تقديم حركات المهارة للإصدار القادم، مع تزويد المستخدمين بأدوات أفضل لمهاجمة المدافعين بتحكم أكثر دقة في الكرة باستخدام حركات مثل Flick Up.

الحركات مثل Thigh Flick و Ball Roll Flick و Rainbow و Ball Hop Flick و Sombrero هي من بين الإضافات.

تعتبر Agile Dribbling ميزة جديدة رئيسية في طريقة اللعب المحسّنة، مع منح المستخدمين مزيدًا من الحرية وخفة الحركة على الكرة - مما يتيح مساحة أكبر لتجاوز المدافعين من أجل تلقي التمريرات والتسديدات.

وفقًا لأزياء كرة القدم في الشوارع، ستسمح الحركة الجديدة Nutmeg control للمستخدمين بتدوير الكرة بشكل خفي من خلال أرجل مدافع الخصم، بينما تتيح تحسينات التسديد للمستخدمين استغلال فرصهم في تسجيل الأهداف.

تم تحديث Attacking Intelligence أيضًا، حيث اكتسب الذكاء الاصطناعي الآن المزيد من الفرص التي لم تكن موجودة من قبل في فولتا.

يوفر نظام ذكاء الهجوم المحسّن للمستخدمين سهولة في عمل حركات سريعة واستخدام المراوغات بطريقة أسرع، والتي ستكون مفيدة بشكل خاص أثناء الهجوم المضاد.

2. خطط الفولتا

تمت إعادة تصميم طريقة اللعب مع الأصدقاء في فيفا 21، مع خيار اللعب الآن في وضع متعدد اللاعبين مثل اللعب الجماعي عبر الإنترنت.

يمكن للمستخدمين اللعب في فرق مكونة من أربعة أصدقاء كحد أقصى، أو الانخراط في مجتمع جديد مع الغرباء لخوض مباريات غير رسمية في الشارع أو في الملعب، كما تم تقديم طريقة اللعب الفردية أيضًا.

3. الظهور الأول "The Debut"

الظهور الأول هو وضع لعب جديد يستبدل وضع قصة فولتا الذي يشتمل على مشاهد مقطوعة تضم لاعبين حقيقين.

سيتمكن المستخدمون من اكتشاف مواقع جديدة، ورعاية صورة رمزية فريدة، وكسب المكافآت وبناء فريقهم وتحسينه، وهو ما يمثل محور البداية.

في البداية، سيكون التركيز الأساسي على فرقة المستخدم، مع ظهور اختيارك من زملائك في الفريق جنبًا إلى جنب مع الشخصية الافتراضية Avatar الخاصة بك أثناء العمل معًا.

سيسافر فريقك الذي اخترته حول العالم ويلتقي بأساطير كرة القدم، بهدف نهائي هو فتح كاكا وتوكود.

هناك خمسة مواقع جديدة للعب في وضع الظهور الأول: "ساو باولو وباريس وسيدني ودبي وميلانو" حيث تدمج كل مدينة فريدة الجوهر الحقيقي لها في اللعبة.

4. معدات جديدة "Gear Up"

سيقدم فيفا 21 فولتا للمستخدمين مجموعة محدثة باستمرار من العتاد، مع أحدث الاختيارات من الملابس ذات العلامات التجارية التي سيتم فتحها.

ستسمح ميزة Gear Up للمستخدمين بتخصيص صورهم الرمزية بشكل شخصي كما يحلو لهم، مع قدرة اللاعبين على فتح عناصر مثيرة مثل الملابس الرياضية وملابس الشوارع - بالإضافة إلى الشعر والقبعات والوشم والأحذية.

سيتم إصدار كل خيار من خيارات التخصيص في Gear Up شهريًا من خلال مجموعة متنوعة من التحديات.

سيتم توفير معدات أديداس وكوميونتي جير وكلوب جير الحصرية - بالتنسيق مع شركاء فيفا.

5. ملاعب فيفا 21 فولتا

يعد محور الملعب الجديد تمامًا مركز تنقل محسّنًا يتيح للاعبين واجهة مستخدم أفضل.

وبحسب إلكترونيك آرتس: "أردنا ضمان تحسين تجربتك مع واجهة مستخدم فولتا.

"نظرنا إلى كل شيء بدءًا من كيفية ضم اللاعبين إلى كيفية تقديمنا للمعلومات، وهدفنا القضاء على نقاط الاحتكاك في رحلة اللاعب. ونتيجة لذلك، لدينا ملعب جديد تمامًا يسمح لك بالوصول إلى كل شيء تحتاجه VOLTA بسرعة وبشكل واضح ".

الملاعب والساحات في فولتا فيفا 21

فولتا لديها العديد من المواقع العالمية المتاحة للعب في الشوارع.

مدن أمريكية متواجدة في اللعبة على غرار ميامي ونيويورك ولوس أنجلوس، وهناك أيضًا مدن أوروبية مثل أمستردام وباريس وبرشلونة وروما وبرلين ولندن.

طوكيو ودبي وكيب تاون ولاجوس هي أيضًا خيارات متحة، بالإضافة إلى ريو دي جانيرو ومكسيكو سيتي.

ما الفرق بين فيفا فولتا وفيفا ستريت؟

إن القدرة على إبعاد كرة القدم عن الملاعب اللامعة والعودة إلى الشوارع ليست طريقة لعب جديدة لفيفا، حيث تضمنت ألعاب فيفا ستريت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مفهومًا مشابهًا.

لكن فولتا، بدءًا من إصداره الأول في فيفا 20، كان من المفترض دائمًا أن يكون مختلفًا عن لعبة FIFA Street.

قال آرون ماكهاردي، أحد المنتجين التنفيذيين في FIFA 20، لموقع جول: "لقد أنتجنا فيفا ستريت منذ سنوات عديدة وكان الأمر خياليًا، وفوقه بعض الشيء وربما لم يكن أصليًا - أردنا تجذير هذه اللعبة والعودة لأصالتها".

كان أحد الانتقادات الموجهة إلى لعبة FIFA Street هو الافتقار إلى طريقة لعب واقعية ورسومات لا تعكس جوهر العالم الحقيقي.

تفتخر فولتا أيضًا بإدراج لاعبات كرة القدم، وهو أمر لم يكن موجودًا في الإصدارات السابقة لألعاب كرة القدم في الشوارع.