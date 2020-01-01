فيفا 21: رونالدو، نيكار واللاعبون أصحاب مهارات 5 نجوم في FIFA 21

يمتلك بعض اللاعبين خمسة نجوم في ما يتعلق بالمهارة في لعبة فيفا 21 وأبرزهم على الإطلاق رونالدو وثنائي باريس سان جيرمان مبابي ونيمار، فمن هم البقية؟

يتصدر كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي ونيمار قائمة اللاعبين الذين حصلوا على مهارات من فئة الخمس نجوم في الإصدار الأخير من لعبة فيفا.

يواصل رونالدو التواجد في قائمة أفضل اللاعبين في فيفا 21 مع نجمي باريس سان جيرمان، بعد أن تواجد الثلاثي في فيفا 20.

كل عام ، تعد قائمة اللاعبين المعترف بهم بمهارات الخمس نجوم من بين أكثر اللاعبين المطلوبين في اللعبة لأنهم يمتلكون عدد من حركات المهارة التي تجعلهم من بين أكثر اللاعبين خطورةً ومتعةً في الاستخدام في اللعبة.

المزيد من الفرق

تتضمن القائمة عادةً لاعبين بالقرب من قمة اللعبة، مثل رونالدو ومبابي ونيمار، بالإضافة إلى مراوغين مرموقين مثل آلان سانت ماكسيمين وستيفن الشعراوي وفينيسيوس جونيور ويانيك بولاسي.

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تم أيضًا تضمين بعض الأسماء الرئيسية التي اقتربت من نهاية مسيرتهم المهنية، حيث لا يزال فرانك ريبيري وناني وزلاتان إبراهيموفيتش يعتبرون جميعًا من أفضل المراوغين في فيفا 21.

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هنا جميع اللاعبين الذين تم تصنيفهم على أنهم يتمتعون بقدرات مهارة من فئة الخمس نجوم في أحدث إصدار من اللعبة، وعلى هذا النحو قادرون على تنفيذ أفضل الحركات، إذا كان مستخدمهم قادرًا على القيام بذلك.

اللاعب الفريق التقييم كريستيانو رونالدو بيمونتي كالتشيو "يوفنتوس" 92 نيمار باريس سان جيرمان 91 كيليان مبابي باريس سان جيرمان 90 أنخيل دي ماريا باريس سان جيرمان 87 جادون سانشو بوروسيا دورتموند 87 روبيرتو فيرمينو ليفربول 87 بول بوجبا مانشستر يونايتد 86 تياجو ألكانتارا بايرن ميونخ 85 رياض محرز مانشستر سيتي 85 ممفيس ديباي ليون 85 حكيم زياش تشيلسي 85 ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد 85 دوجلاس كوستا بيمونتي كالتشيو "يوفنتوس" 84 زلاتان إبراهيموفيتش ميلان 83 مارسيلو ريال مدريد 83 ويلفريد زاها كريستال بالاس 83 مارتين أوديجارد ريال مدريد 83 فيليبي كوتينيو بايرن ميونخ 83 عثمان ديمبيلي برشلونة 83 كوينسي بروميس أياكس 82 مارلوس شاختار دونيتسك 81 إدواردو سالفيو بوكا جونيورز 81 جواو فليكس أتلتيكو مدريد 81 شيردان شاكيري ليفربول 81 خوان كوادرادو بيمونتي كالتشيو "يوفنتوس" 81 فرانك ريبيري فيورنتينا 81 ناني أورلاندو سيتي 80 فينسيوس جونيور ريال مدريد 80 دافيد نيريس أياكس 80 فيديريكو بيرنارديسكي بيمونتي كالتشيو "يوفنتوس" 80 ألان سانت ماكسيمين نيوكاسل 80 جيلسون مارتينس موناكو 80 ستيفين الشعراوي شنجهاي 79 إجناسيو بياتي سان لورينزو 78 ريكاردو سينتوريون فيليز سارسفيلد 77 أمين حارث شالكه 77 هيرناني ليفانتي 76 يانيك بولاسي إيفرتون 75 مارسيلينو مورينو لانوس 75 إيفاندير ميتييلاند 74 ماتياس فيرنانديس كولو كولو 73 لوسيانو أكوستا أطلس 73 خورخي كاراسكال نونيز 73 شاناتيب سونجكراسين هوكايدو كونسادولي سابورو 73 أليكساندرو ماكسيم جازيانتيب 72 فريد بولحية ميتز 72 أيدان ماكجيدي سندرلاند 71 سيلاس فامانجيتوكا ستوتجارت 70 خوان دييجو توريس ديلفين 69 جاري ماكاي ستيفين نيويورك سيتي 69 إلسينيو فيلادلفيا يونيون 68 ريان شرقي ليون 67

ما هي مهارات 5 نجوم في فيفا 21؟

هناك الكثير من الحيل الفريدة للمهارة من فئة 5 نجوم في فيفا 21، بما في ذلك حركة السومبريرو، والمطاطة الثلاثية، وقوس قزح، والإعصار الذي يدور إلى اليسار واليمين.

هذه هي حركات المراوغة الأكثر إثارة في اللعبة وهي قادرة على خداع أي خصم، لذا فهي جديرة بالاهتمام إذا كنت تفضل فريقًا يتمتع بمستوى تقني عالٍ.

شهدت لعبة هذا العام إضافة ثلاث حركات مهارية جديدة: Feint Forward and Turn وDrag to Heel وBall Roll Fake Turn.

إليك القائمة الكاملة لتحركات المهارة في لعبة هذا العام: