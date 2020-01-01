احتفالات فيفا 21: كيف تحتفل بالهدف على طريقتك الخاصة؟
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EA
أًصدرت لعبة فيفا 21 في التاسع من شهر أكتوبر الماضي حول العالم، وحملت معها تقديمًا لعدد محدود من احتفالات اللاعبين الجديدة بعد إحرازهم للأهداف داخل اللعبة.
أطلقت شركة EA Sports عددًا من الاحتفالات الجديدة التي سيستطيع المستخدمون تجربتها بأنفسهم مثل احتفال المناظير والطفل الباكي لكيليان مبابي وتوقيع ديلي آلي بحرف A.
في هذا التقرير من جول نقدم لك كل ما تريد معرفته عن الاحتفالات الجديدة في لعبة فيفا 21.
من هم أفضل اللاعبين تمريرًا في فيفا 21؟
كيف يمكنك القيام بالاحتفالات الجديدة في لعبة فيفا 21؟
|الاحتفال
|بلاي ستيشن
|إكس بوكس أو كمبيوتر
|زحلقة على الركبة ودوران
|اضغط L1 + R
|اضغط LB + R
|الهدوء
|اضغط R2 + R ⇦
|اضغط RT + R
|القفز والإشارة
|اضغط R2 وانقر R ⇩⇩
|اضغط RT وانقر R ⇩⇩
|زحلقة على الركبة
|اضغط L1 وانقر R ⇩⇧
|اضغط LB وانقر R ⇩⇧
|التزلج والمرونة
|اضغط L2 وانقر R ⇩⇧
|اضغط LT وانقر R ⇩⇧
|عدم التصديق
|اضغط R2 + R ⇩
|اضغط RT + R ⇩
|السلام
|اضغط R1 ومرتين ▢
|اضغط RB ومرتين X
|الرقص والدوران
|اضغط R2 وانقر R ⇨⇨
|اضغط RT وانقر R ⇨⇨
|الموجة الملكية
|◯
|B
كيف يمكنك القيام بالاحتفالات الأساسية في لعبة فيفا 21؟
|الاحتفال
|بلاي ستيشن
|إكس بوكس أو كمبيوتر
|احتفال التوقيع
|X
|A
|احتفال عشوائي
|◯
|B
|إلغاء الاحتفال
|L1 + R1
|LB + RB
كيف يمكنك القيام بحركات الركض في لعبة فيفا 21؟
|الاحتفال
|بلاي ستيشن
|إكس بوكس أو كمبيوتر
|مص الإبهام
|اضغط ▢
|اضغط X
|مد الذراعين
|اضغط ▢ ثم اضغط ▢
|اضغط X ثم اضغط X
|نفض الغبار
|اضغط △ ثم اضغط △
|اضغط Y ثم اضغط Y
|وضع الطائرة
|اضغط R3
|اضغط R3
|إشارة إلى السماء
|اضغط R ⇧
|اضغط R ⇧
|التليفون
|اضغط R ⇩
|اضغط R ⇩
|هل يمكنك سماعي؟
|اضغط R ⇦
|اضغط R ⇦
|ارفع يدك
|انقر R ⇨ ثم اضغط R ⇦
|انقر R ⇨ ثم اضغط R ⇦
|هيا!
|انقر R ⇦ ثم اضغط R ⇨
|انقر R ⇦ ثم اضغط R ⇨
|قبلات
|انقر R ⇩ ثم اضغط R ⇧
|انقر R ⇩ ثم اضغط R ⇧
|تأرجح مزدوج للذراع
|انقر R ⇧ ثم اضغط R ⇩
|انقر R ⇧ ثم اضغط R ⇩
|الطائر الطاير
|انقر R ⇨ ثم اضغط R ⇨
|انقر R ⇨ ثم اضغط R ⇨
|الرأس على الرأس
|انقر R ⇦ ثم اضغط R ⇦
|انقر R ⇦ ثم اضغط R ⇦
|علامة القلب
|انقر R ⇩ ثم اضغط R ⇩
|انقر R ⇩ ثم اضغط R ⇩
|الذراع إلى الأعلى
|انقر R ⇧ ثم اضغط R ⇧
|انقر R ⇧ ثم اضغط R ⇧
|طاحونة هوائية
|حرك R في اتجاه عقارب الساعة
|حرك R حول نفسها
كيف يمكنك القيام بحركات الإنهاء في لعبة فيفا 21؟
|الاحتفال
|بلاي ستيشن
|إكس بوكس أو كمبيوتر
|مقص
|اضغط L1 اضغط ▢
|اضغط LB اضغط X
|التحدي
|اضغط L2 مرتين ▢
|اضغط LT مرتين X
|الضفادع الدوارة
|اضغط L2 حرك R
|اضغط LT حرك R
|عين واحدة
|اضغط R2 اضغط R3
|اضغط RT اضغط R3
|تعجرف
|اضغط R1 مرتين ◯
|اضغط RB مرتين B
|Nailbiter
|اضغط R2 اضغط R ⇧
|اضغط RT اضغط R ⇧
|الحمامة
|اضغط R1 اضغط R3
|اضغط RB اضغط R3
|رقصة الجيتار
|اضغط R1 انقر R ⇧⇧
|اضغط RB انقر R ⇧⇧
|التزحلق بالركبة
|اضغط R1 R انقر ⇦ انقر ⇦
|اضغط RB R انقر ⇦ انقر ⇦
|المشي بسرعة
|اضغط L2 R انقر ⇨ انقر ⇨
|اضغط LT R انقر ⇨ انقر ⇨
|التزحلق بدوران الركبة
|اضغط L1 حرك R
|اضغط LB حرك R
|حركة الإنهاء
|اضغط X
|اضغط A
|X
|اضغط L1 انقر R ⇩⇩
|اضغط LB انقر R ⇩⇩
|الدوران في الأرض
|انقر L1 حرك R عكس عقارب الساعة
|اضغط LB حرك R
|الأشجار
|اضغط L2 اضغط ◯
|اضغط LT اضغط B
|الهاتف المحمول
|اضغط L2 اضغط ▢
|اضغط LT اضغط X
|التنويم المغناطيسي
|اضغط L2 اضغط △
|اضغط LT اضغط Y
|اظهر الاحترام
|اضغط L1 مرتين ◯
|اضغط LB مرتين B
|وعاء
|اضغط L2 مرتين △
|اضغط LT مرتين Y
|إشارة إلى السماء
|اضغط L1 اضغط ◯
|اضغط LB اضغط B
|رقصة إسبانية
|اضغط L2 انقر R ⇧⇧
|اضغط LT انقر R ⇧⇧
|الذراع
|اضغط R1 مرتين △
|اضغط RT مرتين Y
|التحية
|اضغط R1 اضغط △
|اضغط RB اضغط Y
|عارض أزياء
|اضغط L2 اضغط R ⇧
|اضغط LT اضغط R ⇧
|لا أستطيع سماعك
|اضغط L2 اضغط R ⇨
|اضغط LT اضغط R ⇨
|قلب
|اضغط L2 اضغط R ⇩
|اضغط LT اضغط R ⇩
|سقوط الطوب
|اضغط L2 اضغط R ⇦
|اضغط LT اضغط R ⇦
|مضخة
|اضغط L2 انقر R ⇧⇩
|اضغط LT انقر R ⇧⇩
|العقارب
|اضغط L2 انقر R ⇦⇨
|اضغط LT انقر R ⇦⇨
|من أنا
|اضغط L2 انقر R ⇨⇦
|اضغط LT انقر R ⇨⇦
|الجوار
|اضغط L2 انقر R ⇩⇩
|انضغط LT انقر R ⇩⇩
|الفشل في الزحلقة على الركبة
|انقر L2 اضغط R ⇦⇦
|انقر LT اضغط R ⇦⇦
|قناع
|اضغط L1 انقر R ⇧⇧
|اضغط LB انقر R ⇧⇧
|فاصل من الرقص
|اضغط R1 انقر R ⇨⇨
|اضغط RB انقر R ⇨⇨
|ركوب الأمواج
|اضغط L1 اضغط △
|اضغط LB اضغط Y
|هدوء
|اضغط R2 اضغط R ⇦
|اضغط RT اضغط R ⇦
|للخلف
|اضط R1 حرك R عكس عقارب الساعة
|اضغط RB حرك R عكس عقارب الساعة
|قفزة غير متحكم بها
|اضغط R2 حرك R في اتجاه عقارب الساعة
|اضغط RT حرك R في اتجاه عقارب الساعة
|الوقوف على اليدين
|اضغط R2 حرك R عكس عقارب الساعة
|اضغط RT حرك R عكس عقارب الساعة
|قفزة ونقطة
|اضغط R2 R انقر ⇩⇩
|اضغط RT R انقر ⇩⇩
|زحلقة على الركبة
|اضغط L1 انقر R ⇩⇧
|اضغط LB انقر R ⇩⇧
|KO
|اضغط L1 مرتين ▢
|اضغط LB مرتين ▢
|هُنا والآن
|اضغط R1 اضغط ◯
|اضغط R1 اضغط ◯
|التزلج والمرونة
|اضغط L2 انقر R ⇩⇧
|اضغط LT انقر R ⇩⇧
|الوقوف شامخ
|اضغط R1 R اضغط ⇦
|اضغط RB R اضغط ⇦
|الأخ الأصغر
|اضغط L2 مرتين ◯
|اضغط LT مرتين B
|رجل كبير في السن
|اضغط L2 اضغط R3
|اضغط LT اضغط R3
|تقبيل الأرض
|اضغط R2 اضغط R ⇨
|اضغط RT اضغط R ⇨
|عدم التصديق
|اضغط R2 اضغط R ⇩
|اضغط RT اضغط R ⇩
|شقلبات
|اضط R2 مرتين ▢
|اضغط RT مرتين X
|السلام
|اضغط R1 مرتين ▢
|اضغط RB مرتين X
|التبختر
|اضغط L2 حرك R في اتجاه عقارب الساعة
|اضغط LT حرك R في اتجاه عقارب الساعة
|دوران الجولف
|اضغط R1 انقر R ⇦⇨
|اضغط RB انقر R ⇦⇨
|ماتادور
|اضغط R2 انقر R ⇩⇧
|اضغط RT انقر R ⇩⇧
|رقصة 1
|اضغط R2 انقر R ⇧⇩
|اضغط RT انقر R ⇧⇩
|رقصة 3
|اضغط R2 انقر R ⇨⇦
|اضغط RT انقر R ⇨⇦
|ادفع للأمام
|اضغط R1 انقر ⇨⇦
|اضغط RB انقر ⇨⇦
|الدودة
|اضغط R1 + حرك R في اتجاه عقارب الساعة
|اضغط RB + حرك R في اتجاه عقارب الساعة
|رقصة
|اضغط R1 انقر R ⇩⇩
|اضغط RB انقر R ⇩⇩
|دوران وسقوط
|اضغط R2 انقر R ⇧⇧
|اضغط RT انقر R ⇧⇧
|رقص ودوران
|اضغط R2 انقر R ⇨⇨
|اضغط RT انقر R ⇨⇨
|المشي على الركبة
|اضغط R2 اضغط ▢
|اضغط RT اضغط X
|أرجوحة الطفل
|اضغط R2 اضغط △
|اضغط RT اضغط Y
|تقبيل الخاتم
|اضغط R2 مرتين △
|اضغط RT مرتين Y
|الغوص طائرًا
|اضغط R1 اضغط R ⇧
|اضغط RB اضغط R ⇧
|ضربات الكاراتيه
|اضغط R1 اضغط R ⇨
|اضغط RB اضغط R ⇨
|ضربات قفز
|اضغط R1 اضغط R ⇩
|اضغط RB اضغط R ⇩
|رجل كبير
|اضغط L1 اضغط R ⇨
|اضغط LB اضغط R ⇨
|طفلة
|اضغط L1 اضغط R ⇦
|اضغط LB اضغط R ⇦
|امشٍ مثلي
|اضغط L1 انقر R ⇦⇨
|اضغط LB انقر R ⇦⇨
|دائخ
|اضغط L1 اضغط R3
|اضغط LB اضغط R3
|اهدأ
|اضغط L1 مرتين △
|اضغط LB مرتين Y
|الهاتف
|اضغط L1 اضغط R ⇧
|اضغط LB اضغط R ⇧
|دراجة نارية
|اضغط L1 اضغط R ⇩
|اضغط LB اضغط R ⇩
|Hang Loose
|اضغط L1 انقر R ⇧⇩
|اضغط LB انقر R ⇧⇩
|Muevelo
|اضغط L1 انقر R ⇨⇦
|اضغط LB انقر R ⇨⇦
|كعكة
|اضغط L1 انقر R ⇨⇨
|اضغط LB انقر R ⇨⇨