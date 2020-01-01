احتفالات فيفا 21: كيف تحتفل بالهدف على طريقتك الخاصة؟

نستعرض معكم الاحتفالات الجديدة التي أقحمتها شركة EA Sports في لعبة فيفا 21، وكيف يمكنك القيام بها والقيام بكل الاحتفالات على البلاي ستيشن وإكس بوكس..

أًصدرت لعبة فيفا 21 في التاسع من شهر أكتوبر الماضي حول العالم، وحملت معها تقديمًا لعدد محدود من احتفالات اللاعبين الجديدة بعد إحرازهم للأهداف داخل اللعبة.

أطلقت شركة EA Sports عددًا من الاحتفالات الجديدة التي سيستطيع المستخدمون تجربتها بأنفسهم مثل احتفال المناظير والطفل الباكي لكيليان مبابي وتوقيع ديلي آلي بحرف A.

في هذا التقرير من جول نقدم لك كل ما تريد معرفته عن الاحتفالات الجديدة في لعبة فيفا 21.

المزيد من الفرق

من هم أفضل اللاعبين تمريرًا في فيفا 21؟

كيف يمكنك القيام بالاحتفالات الجديدة في لعبة فيفا 21؟

الاحتفال بلاي ستيشن إكس بوكس أو كمبيوتر زحلقة على الركبة ودوران اضغط L1 + R اضغط LB + R الهدوء اضغط R2 + R ⇦ اضغط RT + R القفز والإشارة اضغط R2 وانقر R ⇩⇩ اضغط RT وانقر R ⇩⇩ زحلقة على الركبة اضغط L1 وانقر R ⇩⇧ اضغط LB وانقر R ⇩⇧ التزلج والمرونة اضغط L2 وانقر R ⇩⇧ اضغط LT وانقر R ⇩⇧ عدم التصديق اضغط R2 + R ⇩ اضغط RT + R ⇩ السلام اضغط R1 ومرتين ▢ اضغط RB ومرتين X الرقص والدوران اضغط R2 وانقر R ⇨⇨ اضغط RT وانقر R ⇨⇨ الموجة الملكية ◯ B

كيف يمكنك القيام بالاحتفالات الأساسية في لعبة فيفا 21؟

الاحتفال بلاي ستيشن إكس بوكس أو كمبيوتر احتفال التوقيع X A احتفال عشوائي ◯ B إلغاء الاحتفال L1 + R1 LB + RB

كيف يمكنك القيام بحركات الركض في لعبة فيفا 21؟

الاحتفال بلاي ستيشن إكس بوكس أو كمبيوتر مص الإبهام اضغط ▢ اضغط X مد الذراعين اضغط ▢ ثم اضغط ▢ اضغط X ثم اضغط X نفض الغبار اضغط △ ثم اضغط △ اضغط Y ثم اضغط Y وضع الطائرة اضغط R3 اضغط R3 إشارة إلى السماء اضغط R ⇧ اضغط R ⇧ التليفون اضغط R ⇩ اضغط R ⇩ هل يمكنك سماعي؟ اضغط R ⇦ اضغط R ⇦ ارفع يدك انقر R ⇨ ثم اضغط R ⇦ انقر R ⇨ ثم اضغط R ⇦ هيا! انقر R ⇦ ثم اضغط R ⇨ انقر R ⇦ ثم اضغط R ⇨ قبلات انقر R ⇩ ثم اضغط R ⇧ انقر R ⇩ ثم اضغط R ⇧ تأرجح مزدوج للذراع انقر R ⇧ ثم اضغط R ⇩ انقر R ⇧ ثم اضغط R ⇩ الطائر الطاير انقر R ⇨ ثم اضغط R ⇨ انقر R ⇨ ثم اضغط R ⇨ الرأس على الرأس انقر R ⇦ ثم اضغط R ⇦ انقر R ⇦ ثم اضغط R ⇦ علامة القلب انقر R ⇩ ثم اضغط R ⇩ انقر R ⇩ ثم اضغط R ⇩ الذراع إلى الأعلى انقر R ⇧ ثم اضغط R ⇧ انقر R ⇧ ثم اضغط R ⇧ طاحونة هوائية حرك R في اتجاه عقارب الساعة حرك R حول نفسها

كيف يمكنك القيام بحركات الإنهاء في لعبة فيفا 21؟