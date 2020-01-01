فيفا 20: كيف تصنع خطة مشابهة لتشكيلة جوارديولا مع مانشستر سيتي؟
فيفا 20 هي أكثر لعبة كرة القدم واقعية متاحة، حيث تم إعداد الفرق في اللعبة للعب مثل نظرائهم في الحياة الواقعية.
عند لعب FIFA 20، ستجد بعض الفرق أكثر صعوبة في الانهيار من غيرها، في حين تهاجم فرق كبيرة مثل ريال مدريد و بايرن ميونخ بأجنحة سريعة.
يمكنك أيضًا إعداد فريقك للعب بأسلوب معين باستخدام إعدادات التشكيل داخل اللعبة وتعيين تكتيكات فردية للاعبين.
لذا، يمكنك إعداد فريقك للعب مثل جوارديولا مع مان سيتي على سبيل المثال، إليك الطريقة...
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ما هي تشكيلة مانشستر سيتي في فيفا 20؟
استخدم جوارديولا مجموعة متنوعة من التشكيلات بما في ذلك اللعب بثلاثة في الخلف ضد شيفيلد يونايتد هذا الموسم، ولكن عادةً ما يفضل اللعب بإحدى تشكيلتي 4-3-3 أو 4-2-3-1.
جعلت إضافة لاعب خط الوسط الدفاعي رودري كلا الخيارين ناجحين في 2019-20، حيث أن سماته الدفاعية تجعله قادرًا على وقف الهجمات قبل أن تبدأ.
هاتان التشكيلتان فعالتان في فيفا 20، وعادةً ما يعملان بشكل أفضل في اللعبة مع الأجنحة السريعة والمهارية، أشبه باستخدامات جوارديولا للاعبين مثل رحيم سترلينج، رياض محرز وليروي ساني.
العثور على أجنحة فنية سريعة وقوية بكلتا قدميها ويمكنها الاختراق للداخل بفاعلية أمر ضروري للعب مثل مانشستر سيتي في FIFA 20.
قبل فترة طويلة من انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ، تمكن جوارديولا من إدارة الأندية التي تفضل امتلاك كرة القدم، إذا لم يكن لدى خصمك الكرة، فمن المستحيل عليه أن يسجل.
يعد الاحتفاظ بالكرة أمرًا مركزيًا في أيديولوجية الإسباني، وأيضاً الفوز بالكرة واستعادتها بسرعة.
تستحوذ فرقه على أرضية الملعب وتستحوذ على الكرة بسرعة. للعب بفريق مثل مان سيتي في فيفا 20، ستحتاج إلى وجود لاعبين لديهم تقييمات عالية في كل من القدرة على التحمل والوعي الدفاعي، بالإضافة إلى الأشخاص المهرة في التعامل مع الاخطاء والاعتراضات.
في الحياة الواقعية، غالبًا ما يجد مانشستر سيتي نفسه يلعب ضد الفرق التي تلعب في العمق، ولكن هذا أقل احتمالية ضد الخصوم عبر الإنترنت في FIFA 20. ونتيجة لذلك، فإن المدافعين مثل إيميرك لابورت أقل أهمية في فيفا منه بالنسبة لجوارديولا.
سيلعب معظم الخصوم في فيفا 20 أيضًا ضغطًا عاليًا، والذي يتعامل معه الإسباني في الحياة الواقعية من خلال توجيه لاعبيه بتمرير الكرة حول الخصوم بحركات تمرير قصيرة وسريعة. يوصى باللاعبين الذين يتمتعون بسمات تمرير قصيرة بالإضافة إلى خفة الحركة الجيدة لتنفيذ هذا النهج.
يحب مستخدمي فيفا أيضًا استخدام تعليمات "Overload Ball Side" ، والتي تظل فعالة في اللعبة حتى بعد أن حاولت الشركة المصنعة تقليل تأثيرها في الإصدارات الأخيرة. هذا يترك زملاء الفريق في مساحة كبيرة فارغة على الجانب الآخر من الملعب، وهو أمر تفعله فرق جوارديولا أيضًا من خلال استخدام التمريرات الطويلة عبر الملعب. يعد الظهير والجناحين ذوي الضربات الطويلة والمرتفعة أمرًا ضروريًا لفعل هذا في FIFA 20.
ما هي إعدادات مانشستر سيتي في فيفا 20؟
المفتاح لجعل فريقك في فيفا 20 يلعب مثل جوارديولا مع مانشستر سيتي هو استخدام التكتيكات المخصصة.
يمكنك تعديل كل من التكتيكات الدفاعية والهجومية بالإضافة إلى إخبار اللاعبين الفرديين بأداء أدوار معينة في اللعبة، تمامًا كما يفعل المدرب الكاتالوني مع فريقه.
يمكنك تكرار أسلوب بيب جوارديولا عالي الضغط في FIFA 20 عن طريق ضبط أسلوبك الدفاعي على الضغط بعد خسارة الحيازة.
هذا يتسبب في قيام لاعبيك بسرعة مواجهة الخصم لاسترداد الكرة، والضغط لمدة سبع ثوانٍ قبل العودة إلى مواقعهم الافتراضية.
يجب أن يعمل العرض الدفاعي العالي بشكل جيد في فيفا 20 ومن المحتمل أن تحتاج إلى تغيير العمق الدفاعي إلى عالي لدفع لاعبيك إلى الأمام والدفاع بالقرب من خط المنتصف. يعمل هذا جيدًا مع أسلوبك الدفاعي لمحاولة استعادة الكرة بسرعة.
ومع ذلك، قد تكون مفتوحة للهجمات المرتدة والكرات الطويلة. يحل مان سيتي هذه المشكلة من خلال الأخطاء التكتيكية، ولكن هذا أمر محفوف بالمخاطر في كل من الحياة الواقعية و FIFA 20.
من أجل الأسلوب الهجومي ، قم بدمج إعداد الحيازة مع عرض الهجوم المرتفع لمنحك مساحة لتمرير الكرة والاحتفاظ بها.
في اللعبة ، استخدم D-Pad لتغيير الهجوم بجميع المدافعين إلى On لدفع المزيد من اللاعبين إلى الأمام وتوفير المزيد من خيارات الهجوم.
يحب جوارديولا أن يكون هناك الكثير من اللاعبين حول منطقة الجزاء عند الهجوم ، لكن اترك اللاعبون في إعداداتك على متوسط لأنه لا يرسل جميع مهاجميه إلى منطقة الجزاء عند الهجوم، وبدلاً من ذلك يترك البعض في الخارج للعب الكرات الثانية ومواصلة الهجوم .
وهذا يتيح أيضًا للاعب خط الوسط أن يسقط عميقًا للتمريرات القصيرة من حارس المرمى، مما يساعد على تقسيم مدافعين الوسط للسماح بتشكيل أفضل وحيازة اللعب.