فيفا 20: كيف تصنع خطة مشابهة لتشكيلة جوارديولا مع مانشستر سيتي؟

هل تريد أن تلعب مثل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا؟ إليك كيف يمكنك تعديل تشكيلتك وتكتيكاتك لتتميز في فيفا ٢٠

فيفا 20 هي أكثر لعبة كرة القدم واقعية متاحة، حيث تم إعداد الفرق في اللعبة للعب مثل نظرائهم في الحياة الواقعية.

عند لعب FIFA 20، ستجد بعض الفرق أكثر صعوبة في الانهيار من غيرها، في حين تهاجم فرق كبيرة مثل ريال مدريد و بايرن ميونخ بأجنحة سريعة.

يمكنك أيضًا إعداد فريقك للعب بأسلوب معين باستخدام إعدادات التشكيل داخل اللعبة وتعيين تكتيكات فردية للاعبين.

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لذا، يمكنك إعداد فريقك للعب مثل جوارديولا مع مان سيتي على سبيل المثال، إليك الطريقة...

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ما هي تشكيلة مانشستر سيتي في فيفا 20؟

استخدم جوارديولا مجموعة متنوعة من التشكيلات بما في ذلك اللعب بثلاثة في الخلف ضد شيفيلد يونايتد هذا الموسم، ولكن عادةً ما يفضل اللعب بإحدى تشكيلتي 4-3-3 أو 4-2-3-1.

جعلت إضافة لاعب خط الوسط الدفاعي رودري كلا الخيارين ناجحين في 2019-20، حيث أن سماته الدفاعية تجعله قادرًا على وقف الهجمات قبل أن تبدأ.

هاتان التشكيلتان فعالتان في فيفا 20، وعادةً ما يعملان بشكل أفضل في اللعبة مع الأجنحة السريعة والمهارية، أشبه باستخدامات جوارديولا للاعبين مثل رحيم سترلينج، رياض محرز وليروي ساني.

العثور على أجنحة فنية سريعة وقوية بكلتا قدميها ويمكنها الاختراق للداخل بفاعلية أمر ضروري للعب مثل مانشستر سيتي في FIFA 20.

قبل فترة طويلة من انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ، تمكن جوارديولا من إدارة الأندية التي تفضل امتلاك كرة القدم، إذا لم يكن لدى خصمك الكرة، فمن المستحيل عليه أن يسجل.

يعد الاحتفاظ بالكرة أمرًا مركزيًا في أيديولوجية الإسباني، وأيضاً الفوز بالكرة واستعادتها بسرعة.

تستحوذ فرقه على أرضية الملعب وتستحوذ على الكرة بسرعة. للعب بفريق مثل مان سيتي في فيفا 20، ستحتاج إلى وجود لاعبين لديهم تقييمات عالية في كل من القدرة على التحمل والوعي الدفاعي، بالإضافة إلى الأشخاص المهرة في التعامل مع الاخطاء والاعتراضات.

في الحياة الواقعية، غالبًا ما يجد مانشستر سيتي نفسه يلعب ضد الفرق التي تلعب في العمق، ولكن هذا أقل احتمالية ضد الخصوم عبر الإنترنت في FIFA 20. ونتيجة لذلك، فإن المدافعين مثل إيميرك لابورت أقل أهمية في فيفا منه بالنسبة لجوارديولا.

سيلعب معظم الخصوم في فيفا 20 أيضًا ضغطًا عاليًا، والذي يتعامل معه الإسباني في الحياة الواقعية من خلال توجيه لاعبيه بتمرير الكرة حول الخصوم بحركات تمرير قصيرة وسريعة. يوصى باللاعبين الذين يتمتعون بسمات تمرير قصيرة بالإضافة إلى خفة الحركة الجيدة لتنفيذ هذا النهج.

يحب مستخدمي فيفا أيضًا استخدام تعليمات "Overload Ball Side" ، والتي تظل فعالة في اللعبة حتى بعد أن حاولت الشركة المصنعة تقليل تأثيرها في الإصدارات الأخيرة. هذا يترك زملاء الفريق في مساحة كبيرة فارغة على الجانب الآخر من الملعب، وهو أمر تفعله فرق جوارديولا أيضًا من خلال استخدام التمريرات الطويلة عبر الملعب. يعد الظهير والجناحين ذوي الضربات الطويلة والمرتفعة أمرًا ضروريًا لفعل هذا في FIFA 20.

ما هي إعدادات مانشستر سيتي في فيفا 20؟

المفتاح لجعل فريقك في فيفا 20 يلعب مثل جوارديولا مع مانشستر سيتي هو استخدام التكتيكات المخصصة.

يمكنك تعديل كل من التكتيكات الدفاعية والهجومية بالإضافة إلى إخبار اللاعبين الفرديين بأداء أدوار معينة في اللعبة، تمامًا كما يفعل المدرب الكاتالوني مع فريقه.

يمكنك تكرار أسلوب بيب جوارديولا عالي الضغط في FIFA 20 عن طريق ضبط أسلوبك الدفاعي على الضغط بعد خسارة الحيازة.

هذا يتسبب في قيام لاعبيك بسرعة مواجهة الخصم لاسترداد الكرة، والضغط لمدة سبع ثوانٍ قبل العودة إلى مواقعهم الافتراضية.

يجب أن يعمل العرض الدفاعي العالي بشكل جيد في فيفا 20 ومن المحتمل أن تحتاج إلى تغيير العمق الدفاعي إلى عالي لدفع لاعبيك إلى الأمام والدفاع بالقرب من خط المنتصف. يعمل هذا جيدًا مع أسلوبك الدفاعي لمحاولة استعادة الكرة بسرعة.

ومع ذلك، قد تكون مفتوحة للهجمات المرتدة والكرات الطويلة. يحل مان سيتي هذه المشكلة من خلال الأخطاء التكتيكية، ولكن هذا أمر محفوف بالمخاطر في كل من الحياة الواقعية و FIFA 20.

من أجل الأسلوب الهجومي ، قم بدمج إعداد الحيازة مع عرض الهجوم المرتفع لمنحك مساحة لتمرير الكرة والاحتفاظ بها.

في اللعبة ، استخدم D-Pad لتغيير الهجوم بجميع المدافعين إلى On لدفع المزيد من اللاعبين إلى الأمام وتوفير المزيد من خيارات الهجوم.

يحب جوارديولا أن يكون هناك الكثير من اللاعبين حول منطقة الجزاء عند الهجوم ، لكن اترك اللاعبون في إعداداتك على متوسط ​​لأنه لا يرسل جميع مهاجميه إلى منطقة الجزاء عند الهجوم، وبدلاً من ذلك يترك البعض في الخارج للعب الكرات الثانية ومواصلة الهجوم .

نظرًا لأن هذه التكتيكات شديدة التفكير، فمن الجدير تعيين لاعب خط الوسط الدفاعي الخاص بك في 4-3-3 أو خط الوسط في 4-2-3-1 ليسقط بين المدافعين، وهذا يعني أنه لديك على الأقل ثلاثة لاعبين مرة أخرى في جميع الأوقات، حتى مع تشغيل هجوم المدافعين.

وهذا يتيح أيضًا للاعب خط الوسط أن يسقط عميقًا للتمريرات القصيرة من حارس المرمى، مما يساعد على تقسيم مدافعين الوسط للسماح بتشكيل أفضل وحيازة اللعب.