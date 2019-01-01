فيفا 20 | 5 مميزات عليك تجربتها في اللعبة الجديدة

بعد إصدار النسخة التجريبية من فيفا 20 في مايو الماضي، يلقى موقع جول النسخة العربية الضوء على أكثر التغييرات المتوقع حدوثها في الإصدار النهائي

أحمد جمال

بعدما أكدت شركة EA Sports بأنها ستصطدر لعبة فيفا 20 في نهاية سبتمبر، فمن الطبيعي أن نتوقع أن يبذل مطوروا اللعبة أقصى ما يملكون لتحسين نمط اللعبة الجديد مع وضع الاعتبار لوجهات النظر الذي يشير إليها لاعبي ومحبي فيفا 19، والذي عادة ما تتم مراعاة جميع آرائهم وردود فعلهم خاصة عبر نمط اللعب على الانترنت.

وهذا يعني أن مطوري EA Sports مجهزين تجهيزاً جيداً لمنح محبي اللعبة ما يريديون بالإضافة إلى متابعة أرائهم الإبداعية الخاصة بلعبة محاكاة كرة القدم الرائدة في هذا المجال.

رسمياً - زيدان على غلاف فيفا 20

والآن وقبل إصدار اللعبة، يقدم لكم Goal النسخة العربية تقريراً يُسلط الضوء على التغييرات والمميزات الجديدة التي نتوقع وجودها في فيفا 20.

وضع الفولتا - كرة قدم الشوارع

عادت مرة آخرى كرة قدم الشوارع في اللعبة بعد إدخال وضع اللعب الجديد المسمى "فولتا" في فيفا 20، وهي كلمة تعني "العودة" باللغة البرتغالية".

وتُعد هذه الخطوة من أكثر الإضافات التي كانت مطلوبة من عاشقي اللعبة، على الرغم من إختلاف النمط الجديد كثيراً عن نمط "كرة قدم الشوارع" القديم من حيث الواقعية وأماكن اللعب.

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حيث سيكون اللاعبين قادرين على لعب مباريات دون شروط، كاللعب بثلاثة لاعبين أو أربعة لاعبين أو خمسة لاعبين، مع إمكانية إستخدام إمكانيات اللاعبين الحقيقية واللعب بهم سوياً ككريستيانو رونالدو بجانب ليونيل ميسي.

كما سيكون وضع الفولت قابلاً للعب على الانترنت، مع إمكانية إنشاء دوري والمنافسة عليه، وسيكون هناك أيضاً وضع خاص في اللعبة ذو قصة كاملة والذي من المتوقع أن يحل محل وضع "The Journey".

الذكاء الإصطناعي للمدافعين - الحركة والتمركز

كشفت النسخة الديمو التي تم إصدارها في مايو الماضي من فيفا 20 بعض التغييرات في الذكاء الإصطناعي بالنسبة للاعبين داخل اللعبة، خاصة في حركة المدافعين وتمركزهم داخل الملعب.

ستكون طريقة اللعب بطريقة الدفاع الأوتوماتيكي مختلفة كثيراً عن ما قبل، حيث ستقترب كثيراً من أسلوب الدفاع اليدوي حيث سيكون الإنزلاق التلقائي في اللعبه محدود لأقصى درجة.

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بالإضافة إلى ذلك سيستفيد أولئك الذين يختارون الدفاع يدوياً من الوضع المُحسن الذي تم تصميمه لتعزيز المرونة والسرعة في التحكم في اللاعبين.

علاوة على ذلك، عند التحول إلى الدفاع فسيتم تحسين ذكاء الكمبيوتر من أجل وضع علامة المؤشر بطريقة أذكى وأكثر دقة وواقعية على المدافع المرغوب، وهذا ما يعطي الأولوية في وضع المؤشر على اللاعبين الأكثر طولاً في الركلات الحرة أو الركلات الجانبية.

التمرير

تسعى EA Sports بطبيعة الحال إلى تحقيقي أكبر قدر من الواقعية في فيفا 20 مع إزدياد التحديات صعوبة لمطابقة الواقع بشكل كبير، لذلك يجب ألا تكون مفاجأة أن يكون التمرير من أهم النقاط التي دائماً ما يكون فيها تجديد وتحسين يحاكي التمرير الطبيعي في أرض الملعب.

فمن السيناريوهات اللتي كانت تحتاج للكثير من التغييرات هي الذي يجد اللاعب فيها صعوبة في التمرير، والذي يستدعي اللاعب للإلتفاف 180 درجة قبل أن يُمرر، وهذا ما تم تحسينه بصورة أكثر مرونة.

ونتيجة لذلك ستكون التمريرات أهل مع إنخفاض فرص حدوث الخطأ عندما يكون اللاعب تحت ضغط ضئيل مع مراعاة أن يكون جسد اللاعب في وضع جيد عند استلام وتمرير الكرة.

توقيت اللمسة الآخيرة - موقف واحد ضد واحد

تم تعيين آلية "Timed Finishing" التي تم تقديمها في فيفا 19 بشكل أفضل في فيفا 20، ويبدو أنه سيكون تسجيل الأهداف أكثر صعوبة.

سوف يتم تقليل المؤشر الأخضر لزمن التسديد إلى إطارين فقط في كل تسديدة، مما يعني أن اللاعبين يسحتاجون إلى المهارة والسرعة والدقة من أجل الوصول إلى شباك مرمى الخصم عن طريق التسديد.

بالإضافة إلى هذا التغيير سيكون التسديد مع الدوران 180 درجة دون مواجهة المرمى أقل قوة ودقة وتأثيراً على المرمى من قبل.

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ومع مراعاة موضع اللاعب الذي يسدد ولكن سيكون تسديد الكرات الطائرة أقل دقة أيضاً وستؤدي إلى نتائج أكثر تقلباً، كما سصبح أيضاً من الصعب تسجيل الأهداف عن طريق الرأسيات في وجود إزدحام دفاعي داخل منطقة الجزاء.

بينما تقل الفرص لإضفاء مزيد من الصعوبة في اللعبة، فسيشعر اللاعبين بالارتياح عند علمهم أن فرص تعرضهم لحالة لاعب ضد لاعب ستكون أكثر في فيفا 20.

والتي سيتحسن وقتها دقة التسديد خاصة في نمط اللعب السهل، كما لن تكون ردود فعل حراس المرمى طبيعة وأكثر واقعية.

مهارة التحركات

سيتعين على لاعبي فيفا الذين يستمتعون بأداء المهارات بالكرة من وضع الحركة أن يكونوا مستعدين لرفع مستوى مهاراتهم في لعبة فيفا 20.

حيث سيكون عليهم استخدام تحركات المهارات بصعوبة أكثر عن فيفا 19، مع إشارة شركة "EA Sports" إلى أن فرص الخطأ تزداد أكثر عند تنفيذ أكثر من مهاراتين في نفس الوقت.

حركة حراس المرمى وردود أفعالهم

كما ذكرنا من قبل، سيتم الآن تحويل حراس المرمى الذين كانوا يبدوا كحراس فوق العادة وفوق طاقة البشر في فيفا 19 إلى مجرد بشر عاديين في فيا 20، مع تغيير ردود الفعل في المواقف الفردية لتعكس الواقع بشكل أكثر.

فعلى سبيل المثال عندما يختار اللاعب التحكم في حارس المرمى يدوياً سوف يلاحظ أن فاعلية حركتهم ستقل بالمقارنة بالإصدار السابق، مما يعني عدم وجود مزيد من العبث بإستخدام حارس خارق للطبيعة.

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فيزيائية الكرة

ستضمن فيفا 20 شكلاً جديداً في فيزيائية الكرة، والذي يهدف إلى جعل اللعبة أكثر واقعية من حيث كيفية تحرك الكرة في الهواء.

حيث ستكون مسارات الكرة في اللقطات المأخوذه عند التسديد أكثر إختلافاً، خاصة في كيفية دوران الكرة وتذبذبها وحركتها عند ملامستها لأي جسم له كتله.