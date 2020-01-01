فيفا 20 أم بيس 2020: أيهما يستحق الاقتناء؟

العديد من المميزات والخصائص والأوضاع تتواجد في لعبتي بيس 2020 وفيفا 20، ليبقى السؤال ما هي الفوارق بينهما وأي منهما يستحق الاقتناء؟

لا تتوقف المقارنات في كرة القدم، فبين عاشق ومُتيّم بكريستيانو رونالدو وآخر يرى في ليونيل ميسي الأفضل في التاريخ، فيما يستمر الجدل حول جدوى تقنية الفيديو وأهميتها، يتواجد آخرون رافضين لإدخال التكنولوجيا في كرة القدم.

من ضمن الجدل الذي لا يتوقف عن أي شيء يتعلق بالساحرة المستديرة، جدل من نوع خاص، وهو أيهما أفضل، فيفا أم بيس؟ اللعبتان الإلكترونيتان اللتان سحرا كل متابع ومحب لكرة القدم.

لا اختلاف على أن جودة اللعبتين أكثر من رائعة، ولكن ما هي الاختلافات التي ترجح كفة واحدة منهما على الآخر؟ في هذا التقرير نستعرض سويًا أبرز صفات كل منهما..

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فيفا 20 أم بيس 2020: الترخيص

الانتقاد الرئيسي الذي يوجهه عشاق فيفا إلى لعبة بيس دائمًا هو عدم وجود فرق مرخصة داخل اللعبة، فتمتلك فيفا الحق في استخدام الأندية بأسمائها الحقيقية، فيما هذا لا يتوفر في بعض الخيارات بلعبة بيس.

مؤخرًا، تحصلت بيس على حقوق يوفنتوس، وبالتبعية صار اسم النادي الإيطالي في فيفا بيمينتو كالتشيو، وبات الفريق الوحيد من ضمن 700 فريق في فيفا الغير مرخص ويظهر باسم آخر.

في بيس 2020 تم ترخيص 19 من 24 دوري حول العالم، بما في ذلك الدوري الفرنسي والدوري الإيطالي، لكن أرسنال ومانشستر يونايتد فقط من يستخدما اسمائهما الحقيقية في اللعبة من ضمن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يُدعى مانشستر سيتي مانشستر بلو، أما في إسبانيا فبرشلونة مُرخص، بينما يُكنى ريال مدريد بمدريد شامارتين بي، حاله كحال كل أندية الدوري الإسباني، بدون الاسم الحقيقي.

لكن لعبة بيس 2020 تتيح لك تعديل الشعارات والأسماء والملابس، يمكن أيضًا حفظ هذه التعديلات لاستعمالها لدى لعبة الآخرين، وقد جعلت بعض المواقع المهتمة باللعبة هذه الملفات متاحة لإجراء التعديلات على الأندية غير المرخصة.

تتمتع فيفا 20 بالحقوق الحصرية لبطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وقد انضم إليها مؤخرًا بطولات أمريكا اللاتينية كاملة مع الشعارات والملاعب والأسماء الحقيقية.

فيفا 20 أم بيس 2020: كارير مود وماستر ليج

بالنسبة للكثيرين فإن كارير مود وماستر ليج هما وضعان متشابهان للغاية حيث يمكنك التحكم في النادي وإدارة الجوانب الرئيسية مثل الانتقالات والعقود والاستكشافات واللعب بنفسك، وقد أُضيف في بيس 2020 مشاهد جديدة مثل الموجودة في فيفا 20 لتوقيع العقود والتفاوض مع مختلف اللاعبين.

يتيح لك ماستر ليج خيار اللعب كمدرب أسطوري مثل يوهان كرويف ودييجو آرماندو مارادونا بدلًا من استخدام صورتك الرمزية، بينما يمنحك كارير مود فرصة تطوير سيرتك الذاتية من خلال عدد المباريات والبطولات التي تحققها.

فيفا 20 أم بيس 2020: ألتميت تيم وفريقي

الأوضاع الأكثر شيوعًا في كلا اللعبتين، بالنسبة لفيفا ألتميت تيم، بينما لبيس يكون وضع فريقي.

تسمح لك هذه الأوضاع ببناء فريقك الذي تحلم به، مع تركيز فيفا ألتيم تيم على منحك للباقات وسوق الانتقالات، بينما وضع فريقي في بيس يتيح لك فرصة الوصول إلى اللاعبين الأساطير الخارقين، ولكن التحدي هو أن تكسب عددًا من المباريات وتحافظ على وضعك.

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وضع فريقي أكثر وضوحًا من ألتميت تيم، فالأخير تحتاج فيه إلى آليات مثل تعلم الكيمياء بين اللاعبين والجنسيات وما شابه، لذلك يمكن القول أن فريقي هو وضع يُسهل عليك بناء فريقك الحلم أكثر من ألتميت تيم.

فيفا 20 أم بيس 2020: أفضل اللاعبين

بوجود ترخيص يوفنتوس وبرشلونة في بيس 2020، يُعد الثنائي ميسي ورونالدو هما أفضل اللاعبين والأعلى من ناحية التقييم بتقيم 94 لكل منها.

في فيفا 20 يوجد ميسي كاللاعب الأفضل في العالم بتقييم 94، بينما يأتي رونالدو ثانيًا بتقييم 93.

نستعرض الآن معكم أفضل 10 لاعبين في اللعبتين:

اللاعب تقييم فيفا 20 تقييم بيس 2020 ليونيل ميسي 94 94 كريستيانو رونالدو 93 94 نيمار 92 92 إيدين هازارد 91 91 كيفن دي بروينه 91 90 يان أوبلاك 91 90 فيرجيل فان دايك 90 91 محمد صلاح 90 90 سرخيو أجويرو 89 91 لويس سواريز 89 91

فيفا 20 أم بيس 2020: الأيقونات والأساطير

تتضمن كلتاهما عدد من اللاعبين الخالدين في ذاكرة كرة القدم، ويحمل اللاعبون أسماء "أيقونات" في فيفا 20، فيما يحملوا اسم "أساطير" في بيس 2020.

تشترك اللعبتان في بعض الأسماء الرنانة مثل دييجو آرماندو مارادونا ولوتار ماتيوس وباولو مالديني، بينما توجد أسماء أخرى حصرية للعبة منهما، مثل ديفيد بيكهام في بيس 2020 وبيليه ورونالدو الظاهرة في فيفا 20.

من هم أساطير كرة القدم في فيفا ٢٠ وبيس ٢٠٢٠؟

فيفا 20 أم بيس 2020: الجرافيك

أكبر أوجه الجذب لبيس 2020 هي ما تمنحه من أهمية للجرافيك في اللعبة من ناحية الاهتمام القوي بالتفاصيل، فيبدو وأنت تلعب بأن اللعبة واقعية والرسوم المتحركة سلسلة مما يزيد الشعور الحقيقي باللعبة.

يعطي الترخيص الشامل لفيفا 20 القدرة على بث المباريات لكل الدوريات كما تُبث على التلفزيون، فإذا لعبت بفريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز مثلًا ستبدو وكأنها مباراة في البريميرليج بالفعل.

تستخدم كلتا اللعبتين المسح ثلاثي الأبعاد لإضافة وجوه حقيقية، حيث تقوم كل منهما بإضافة مسح ضوئي جديد طوال الموسم لتحديث قاعدة البيانات وظهور المباريات كما وكأنها حقيقية.

فيفا 20 أم بيس 2020: أسلوب اللعب

هناك فوارق كبيرة وجوهرية بين أسلوب اللعب وإعدادته في فيفا 20 وبيس 2020.

البعض يفضل فيفا باعتبارها سهلة للوافدين الجدد، فهي تتسم بالسرعة والإثارة وفي بعض الأحيان تزداد نتائج المباريات ويسكن شباك كل فريق عدد كبير من الأهداف، عكس الموجود في بيس، حيث يتطلب الأمر صبرًا.

تهدف بيس إلى أن تكون انعكاسًا لكرة القدم الواقعية من خلال أسلوب لعبها، مما يعني أنك ستواجه تعادلات بدون أهداف أكثر من التي قد تواجهها في فيفا 20.

كل منهما له ما له وعليه ما عليه، لذلك فالأفضل هو أن تجربهما بنفسك ومن ثم ستكون القدرة على التفضيل موجودة لديك.