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من هم أساطير كرة القدم في فيفا ٢٠ وبيس ٢٠٢٠؟

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EA Sports/Konami/Goal composite
تتيح لك لعبتا فيفا 2020 وبيس 2020 أن تستخدم اللاعبين القدماء من أساطير كرة القدم، وفي هذا التقرير سوف نستعرض سويًا اللاعبين المتاحين في كل لعبة منهما.

لا يزال التساؤل حول كيف نجوم وأساطير الماضي في كرة القدم بمقدورهم العطاء في الزمن الراهن للساحرة المستديرة، مطروحًا، والمقارنات لا تتوقف بين أساطير الماضي والحاضر أيضًا.

لن يتم الإجابة أبدًا على هذا التساؤل وسيظل محل نقاش دائم، ولكن من الممكن أن تجد بعض المساعدات في هذا الصراع من خلال ما يتم تقديمه في فيفا 20 وبيس 2020 من استرجاع لأولئك الأساطير.

من خلال أيقونات في فيفا، والأساطير في بيس، يمكنك أن تخلط الأساطير مع بعضهم البعض وتتخيل ما قد يقدموه في اللحظة الراهنة لو عادوا إلى شبابهم، تقنيات تزيد من إثارة ومتعة كلا اللعبتين.

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    في هذا التقرير من جول نستعرض معكم أي الأساطير سوف يظهر في فيفا 20 وبيس 2020 اللذان يصدران خلال شهر سبتمبر من كل عام..

    من هم أيقونات فيفا 20؟

    سوف تقدم فيفا 20 أساطير جديدة في هذه النسخة، ولعل أبرز هذه الأسماء على الإطلاق هو النجم زين الدين زيدان.

    بجانب زيدان، سوف يتواجد أيقونة جديدة وهو بيرلو، مع أسطورة الكرة الهولندية رونالد كومان.

    Andrea Pirlo FIFA 20 Icon

    كما سيتم إدراج كارلوس ألبيرتو بطل العالم 1970 رفقة البرازيل، في محاولة من اللعبة للم شمله مرة أخرى مع زميله والأسطورة التاريخية بيليه.

    أسطورة الكرة الإفريقية ديديه دروجبا سيظهر للمرة الأولى أيضًا، مع وجود إيان رايت مهاجم أرسنال السابق.

    يمكنك الإطلاع على قائمة الأيقونات المعلن عن وجودها رسميًا في فيفا 20 في الجدول أدناه:

    أيقونات حراسة المرمى في فيفا 20

    اللاعب المركز الجنسية
    ليف ياشين حارس مرمى روسيا
    بيتر شمايكل حارس مرمى الدنمارك
    إدوين فان دير سار حارس مرمى هولندا
    ينس ليمان حارس مرمى ألمانيا

    المدافعون الأيقونات في فيفا 20

    اللاعب المركز الجنسية
    رونالد كومان* مدافع هولندا
    كارلوس ألبيرتو* مدافع البرازيل
    جيانلوكا زامبروتا* مدافع إيطاليا
    باولو مالديني مدافع إيطاليا
    فرانكو باريسي مدافع إيطاليا
    باولو كانافارو مدافع إيطاليا
    بوبي مور مدافع إنجلترا
    أليساندرو نيستا مدافع إيطاليا
    كارليس بويول مدافع إسبانيا
    خافيير زانيتي مدافع الأرجنتين
    لوران بلان مدافع فرنسا
    روبيرتو كارلوس مدافع البرازيل
    مارسيل ديسايي مدافع فرنسا
    فيرناندو هيرو مدافع إسبانيا
    ريو فيردناند مدافع إنجلترا
    سول كامبل مدافع إنجلترا

    لاعبو منتصف الملعب الأيقونات في فيفا 20

    اللاعب المركز الجنسية
    زين الدين زيدان* منتصف الملعب فرنسا
    أندريا بيرلو* منتصف الملعب إيطاليا
    بيب جوارديولا* منتصف الملعب إسبانيا
    مايكل إيسيان* منتصف الملعب غانا
    جون بارنس* منتصف الملعب إنجلترا
    رود خوليت منتصف الملعب هولندا
    لوتار ماتيوس منتصف الملعب ألمانيا
    ريان جيجز منتصف الملعب ويلز
    مايكل بالاك منتصف الملعب ألمانيا
    سوكرات منتصف الملعب البرازيل
    ستيفين جيرارد منتصف الملعب إنجلترا
    جورجي هاجي منتصف الملعب رومانيا
    مايكل لاودروب منتصف الملعب الدنمارك
    بافيل نيدفيد منتصف الملعب التشيك
    بول سكولز منتصف الملعب إنجلترا
    كلارنس سيدورف منتصف الملعب هولندا
    باتريك فييرا منتصف الملعب فرنسا
    روي كوستا منتصف الملعب البرتغال
    ديكو منتصف الملعب البرتغال
    روي كين منتصف الملعب جمهورية أيرلندا
    فرانك لامبارد منتصف الملعب إنجلترا
    جاري ليتمانين منتصف الملعب فنلندا
    كلود مكاليلي منتصف الملعب فرنسا
    جاي جاي أوكوشا منتصف الملعب نيجيريا
    مارك أوفرمارس منتصف الملعب هولندا
    إيمانويل بيتيت منتصف الملعب فرنسا
    روبير بيريز منتصف الملعب فرنسا
    فرانك ريكارد منتصف الملعب هولندا
    خوان سيباستيان فيرون منتصف الملعب الأرجنتين
    جينارو جاتوزو منتصف الملعب إيطاليا
    هيديتوشي ناكاتا منتصف الملعب اليابان

    المهاجمون الأيقونات في فيفا 20

    اللاعب المركز الجنسية
    ديديه دروجبا* مهاجم ساحل العاج
    إيان رايت* مهاجم إنجلترا
    جارنيشيا* مهاجم البرازيل
    إيان راش* مهاجم ويلز
    هوجو سانشيز* مهاجم المكسيك
    كيني داجليش* مهاجم اسكتلندا
    بيليه مهاجم البرازيل
    دييجو مارادونا مهاجم الأرجنتين
    رونالدو مهاجم البرازيل
    يوهان كرويف مهاجم هولندا
    روبيرتو باجيو مهاجم إيطاليا
    رونالدينيو مهاجم البرازيل
    جورج بيست مهاجم أيرلندا الشمالية
    إيزيبيو مهاجم البرتغال
    ريفالدو مهاجم البرازيل
    تيري هنري مهاجم فرنسا
    ماركو فان باستن مهاجم هولندا
    دينيس بيركامب مهاجم هولندا

    إيميليو بوتراجينيو    		 مهاجم إسبانيا
    أليساندرو ديل بيرو مهاجم إيطاليا
    راؤول مهاجم إسبانيا
    ميروسلاف كلوزه مهاجم ألمانيا
    باتريك كلويفيرت مهاجم هولندا
    جاري لينكر مهاجم إنجلترا
    لويس فيجو مهاجم البرتغال
    مايكل أوين مهاجم إنجلترا
    ألان شيرار مهاجم إنجلترا
    أندري شيفتشينكو مهاجم أوكرانيا
    هريستو ستويشكوف مهاجم بلغاريا
    دافيد تريزيجيه مهاجم فرنسا
    رود فان نيتستيلروي مهاجم هولندا
    هيرنان كريسبو مهاجم الأرجنتين
    لويس هيرنانديز مهاجم المكسيك
    فيليبو إنزاجي مهاجم إيطاليا
    هنريك لارسون مهاجم السويد
    كريستيان فيري مهاجم إيطاليا
    جيانفرانكو زولا مهاجم إيطاليا

    Embed only Maradona FIFA 20 Icon

    من هم أساطير بيس 2020؟

    يتواجد في لعبة بيس العديد من الأساطير الموجودين أيضًا ضمن أيقونات فيفا، وسيستمر الأمر أيضًا في بيس 2020.

    على سبيل المثال، سيتواجد دييجو مارادونا وباولو مالديني ولوتار ماتيوس في اللعبتين على حد سواء.

    ومع ذلك، ووفقًا لاتفاقات مختلفة، سيكون لدى بيس بعض اللاعبين الحصريين أمثال ديفيد بيكهام وأندري أرشافين وأسطورة حراسة المرمى الألمانية أوليفر كان.

    Andrei Arshavin PES 2020 Legend

    يمكنك الإطلاع على أساطير بيس أدناه:

    أساطير حراسة المرمى في بيس 2020

    اللاعب المركز الجنسية
    كريستيان أباتي حارس مرمى إيطاليا
    ديدا حارس مرمى البرازيل
    فرانسيشكو تولدو حارس مرمى إيطاليا
    أوليفر كان حارس مرمى ألمانيا

    المدافعون الأساطير في بيس 2020

    اللاعب المركز الجنسية
    فرانكو باريسي مدافع إيطاليا
    سول كامبل مدافع إنجلترا
    دييجو لوجانو مدافع أوروجواي
    ريكاردو روكا مدافع البرازيل
    خافيير زانيتي مدافع الأرجنتين
    والتر صامويل مدافع الأرجنتين
    باولو مالديني مدافع إيطاليا
    كافو مدافع البرازيل
    روبيرتو كارلوس مدافع البرازيل

    لاعبو منتصف الملعب الأساطير في بيس 2020

    اللاعب المركز الجنسية
    هيديتوشي ناكاتا منتصف الملعب اليابان
    بارك جي سونج منتصف الملعب كوريا الجنوبية
    روبير بيريز منتصف الملعب فرنسا
    جلبيرتو سيلفا منتصف الملعب البرازيل
    فريدي ليونبيرج منتصف الملعب السويد
    إيمانويل بيتيت منتصف الملعب فرنسا
    دينيلسون منتصف الملعب البرازيل
    راي منتصف الملعب البرازيل

    لودوفيك جيولي    		 منتصف الملعب فرنسا
    زيكو منتصف الملعب البرازيل
    بول سكولز منتصف الملعب إنجلترا
    ديان ستانكوفيتش منتصف الملعب صربيا
    إستيبان كامبياسو منتصف الملعب الأرجنتين
    ستيفين جيرارد منتصف الملعب إنجلترا
    ستيف مكمانامان منتصف الملعب إنجلترا
    دافيد بيكهام منتصف الملعب إنجلترا
    دافيد بيكهام (2018) منتصف الملعب إنجلترا
    بافيل نيدفيد منتصف الملعب التشيك
    باتريك فييرا منتصف الملعب فرنسا
    لويس فيجو منتصف الملعب البرتغال
    لوتار ماتيوس منتصف الملعب ألمانيا

    المهاجمون أساطير بيس 2020

    اللاعب المركز الجنسية
    أندري أرشافين* مهاجم روسيا
    فرانسيشكو توتي مهاجم إيطاليا
    دانيلي ماسورو مهاجم إيطاليا
    جابرييل باتيستوتا مهاجم الأرجنتين
    باتريك كلويفرت مهاجم هولندا
    أدريانو مهاجم البرازيل
    ألفارو ريكوبا مهاجم أوروجواي
    يوري دجوركاييف مهاجم فرنسا
    رونالدينيو مهاجم البرازيل
    مايكل أوين مهاجم إنجلترا
    إيان راش مهاجم ويلز
    روبي فوليلر مهاجم إنجلترا
    كيفن كييجان مهاجم إنجلترا
    كيني داجليش مهاجم اسكتلندا
    دييجو مارادونا مهاجم الأرجنتين
    روماريو مهاجم البرازيل
    رود خوليت مهاجم هولندا
    أليساندو ديل بيرو مهاجم إيطاليا
    مارسيلو سالاس مهاجم تشيلي
    يوهان كرويف مهاجم هولندا
    إيفان زامارانو مهاجم تشيلي
    بيبيتو مهاجم البرازيل

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