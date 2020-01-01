فيفا 20 ألتيميت: من هم أفضل اللاعبين السعوديين في Ultimate؟
لا شك أن هناك العديد من الشعب العربي الكبير يفضل قضاء أوقاته في هذه الأيام التي توقف فيها كل شئ في لعبة فيفا 20 ، خاصةً من أولئك الذين لا يجدوا أي متنفس إلا في كرة القدم.
هناك أوضاع كثيرة في FIFA 20 متاحة، لكن أكثرها شعبية هو ألتيميت الذي يُلعب أونلاين ويدخل اللاعب في محاكاة لما يحدث في الواقع ويخرج ما تعلمه من متابعة الكرة عبر السنوات.
عادةً ما يسعى لاعب Ultimate إلى تطوير فريقه وشراء أفضل اللاعبين في العالم، لكن في البداية سيكون عليه البداية بفريق محدود المستوى.
أصبح الدوري السعودي دائم التواجد في لعبة الفيفا في السنوات الأخيرة، وفي فيفا 20 هناك العديد من اللاعبين السعوديين في ألتيميت، فمن هم الأفضل؟
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من هم أفضل اللاعبين السعوديين في فيفا 20 ألتيميت؟
يعتبر ياسر المسيليم حارس الأهلي هو أعلى اللاعبين تقييمًا في فيفا 20 ألتيميت، حيث يصل تقييمه إلى 76 ، وهو نفس قوة الطيران بالنسبة له، أم رد فعله فهو 74 وتمركزه تحت المرمى يصل إلى 82.
خلفه مباشرةً سنجد مهاجم الهلال الحالي المتواجد في الرائد في FIFA 20، وهو صالح الشهري الذي يمتلك تقييمًا هو 75، وما يميزه هو قوته البدنية التيي تبلغ 82.
يأتي بعدهما جناح الزعيم سالم الدوسري بفارق ليس بالبعيد، لكنه يمتلك سرعة كبيرة تبلغ 81، ويليه زميله البريك الذي أيضًا يمتلك سرعة كبيرة تصل إلى 82، وهو نفس الأمر للشهراني الظهير الأيسر الذي تبلغ سرعته 86.
|اللاعب
|الفريق
|المركز
|التقييم
|ياسر المسيليم
|الأهلي
|حارس مرمى
|76
|صالح الشهري
|الرائد
|مهاجم
|75
|سالم الدوسري
|الهلال
|جناح أيسر
|73
|محمد البريك
|الهلال
|ظهير أيمن
|72
|نواف العابد
|الهلال
|جناح أيسر
|72
|سلمان الفرج
|الهلال
|محور وسط
|72
|ياسر الشهراني
|الهلال
|ظهير أيسر
|72
|محمد كنو
|الهلال
|وسط مدافع
|72
|محمد العويس
|الأهلي
|حارس مرمى
|72
|معتز هوساوي
|الأهلي
|مدافع
|72
|عمر هوساوي
|النصر
|مدافع
|70
|يحيى الشهري
|النصر
|جناح أيمن
|70
|علي البليهي
|الهلال
|مدافع
|70
|عبد الله عطيف
|الهلال
|وسط مدافع
|70
|حسين المقهوي
|الأهلي
|صانع ألعاب
|70
|سلمان المؤشر
|الأهلي
|جناح أيسر
|70
|عبد الفتاح عسيري
|الأهلي
|جناح أيمن
|70