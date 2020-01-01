فيفا 20 ألتيميت: من هم أفضل اللاعبين السعوديين في Ultimate؟

إذا كنت من عشاق الدوري السعودي والكرة العربية بشكلٍ عام ومن محبي لعبة فيفا 20، ففي هذا المقال سنقدم لك أفضل اللاعبين في وضع ألتيميت الأكثر شعبية

لا شك أن هناك العديد من الشعب العربي الكبير يفضل قضاء أوقاته في هذه الأيام التي توقف فيها كل شئ في لعبة فيفا 20 ، خاصةً من أولئك الذين لا يجدوا أي متنفس إلا في كرة القدم.

هناك أوضاع كثيرة في FIFA 20 متاحة، لكن أكثرها شعبية هو ألتيميت الذي يُلعب أونلاين ويدخل اللاعب في محاكاة لما يحدث في الواقع ويخرج ما تعلمه من متابعة الكرة عبر السنوات.

عادةً ما يسعى لاعب Ultimate إلى تطوير فريقه وشراء أفضل اللاعبين في العالم، لكن في البداية سيكون عليه البداية بفريق محدود المستوى.

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أصبح الدوري السعودي دائم التواجد في لعبة الفيفا في السنوات الأخيرة، وفي فيفا 20 هناك العديد من اللاعبين السعوديين في ألتيميت، فمن هم الأفضل؟

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من هم أفضل اللاعبين السعوديين في فيفا 20 ألتيميت؟

يعتبر ياسر المسيليم حارس الأهلي هو أعلى اللاعبين تقييمًا في فيفا 20 ألتيميت، حيث يصل تقييمه إلى 76 ، وهو نفس قوة الطيران بالنسبة له، أم رد فعله فهو 74 وتمركزه تحت المرمى يصل إلى 82.

خلفه مباشرةً سنجد مهاجم الهلال الحالي المتواجد في الرائد في FIFA 20، وهو صالح الشهري الذي يمتلك تقييمًا هو 75، وما يميزه هو قوته البدنية التيي تبلغ 82.

يأتي بعدهما جناح الزعيم سالم الدوسري بفارق ليس بالبعيد، لكنه يمتلك سرعة كبيرة تبلغ 81، ويليه زميله البريك الذي أيضًا يمتلك سرعة كبيرة تصل إلى 82، وهو نفس الأمر للشهراني الظهير الأيسر الذي تبلغ سرعته 86.