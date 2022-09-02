فيفا يُنصف حمد الله .. مهاجم الاتحاد سيعود قريبًا

المهاجم المغربي سيعود أمام النصر!

كشف القانوني أحمد الشيخي، عن آخر تطورات قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق نادي الاتحاد، مع ناديه السابق النصر، والتي تسببت في إيقافه 4 أشهر.

لماذا تم إيقاف عبد الرزاق حمد الله؟

لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت إيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من يوم إصدار القرار، مع تغريمه 300 ألف ريال، في قضيته ضد ناديه السابق النصر.

Shahid

فيما تقرر إيقاف حامد البلوي ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، ثلاثة أشهر فقط.

أما الاتحاد فقررت اللجنة حرمانه من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة فقط، اعتبارًا من الفترة التالية، أي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مع تغريمه 500 ألف ريال.

ومنحت لجنة الاحتراف الموقع عليهم غرامات مهلة 30 يومًا للسداد، اعتبارًا من تاريخ اكتساب القرارات للقطعية، مشيرة إلى أن جميع القرارات السابقة قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

ما هي آخر تطورات القضية؟

ونشر الشيخي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يكشف خلالها عن آخر تطورات قضية النصر والاتحاد وحمد الله.

وجاء نص تغريدة الشيخي كالآتي: "أغلق الفيفا قضية النصر والاتحاد وحمد الله، ونتوقع أن تُعلن الهيئة قرارها خلال أسبوعين (مصادر أخرى تتوقع 4 أسابيع)".

وتابع: "نعتقد أن قرار الفيفا سيؤثر بدرجة كبيرة على قرار مركز التحكيم، وقد تعود القضية مرة أخرى للاحتراف، سنشرح ونفصّل فور إمكانية ذلك قانونيًا، بالتوفيق لكل الأطراف".

متى موعد عودة عبد الرزاق حمد الله؟

وكشف الإعلامي الرياضي محمد العميري، عن موعد عودة حمد الله للمشاركة في المباريات الرسمية رفقة نادي الاتحاد بعد تطورات القضية.

وكتب العميري عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "بعون الله تعالى ستكون أول مشاركة للنجم حمد الله أمام النصر في الجولة الخامسة".

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