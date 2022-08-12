تم تحديد الهدف .. الاتحاد يقترب من التعاقد مع خليفة حمدالله

خليفة حمد الله على أبواب نادي الاتحاد

اقتربت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، من التعاقد مع مهاجم جديد، لخلافة المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم العميد، بعد الإيقاف لمدة 4 شهور قادمة.

من هو خليفة حمد الله في نادي الاتحاد؟

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، على أن إدارة نادي الاتحاد فتحت خط المفاوضات مع وكيل أعمال محمد الصيعري مهاجم الفيصلي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاءت مفاوضات الاتحاد مع الصيعري، بناءً على طلب من البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للنمور، والذي أوصى بضرورة ضم مهاجم لتعويض حمد الله الموقوف.

الجريدة السعودية شددت على أن المفاوضات أصبحت في مراحلها الأخيرة، حيث يتبقى فقط الاتفاق على بنود العقد بين الطرفين، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قريبًا.

لماذا سيتم إيقاف عبد الرزاق حمد الله؟

لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت إيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من يوم إصدار القرار، مع تغريمه 300 ألف ريال، في قضيته ضد ناديه السابق النصر.

فيما تقرر إيقاف حامد البلوي ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، ثلاثة أشهر فقط.

أما الاتحاد فقررت اللجنة حرمانه من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة فقط، اعتبارًا من الفترة التالية، أي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مع تغريمه 500 ألف ريال.

ومنحت لجنة الاحتراف الموقع عليهم غرامات مهلة 30 يومًا للسداد، اعتبارًا من تاريخ اكتساب القرارات للقطعية، مشيرة إلى أن جميع القرارات السابقة قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. "اقرأ التفاصيل"