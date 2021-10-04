فيفا يُصدر قراره النهائي بشأن قضية النصر وأحمد موسى

المهاجم النيجيري خاض تجربة لم تكن ناجحة مع الفريق السعودي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدرت قرارها النهائي بشأن قضية المهاجم النيجيري أحمد موسى ضد نادي النصر السعودي.

موسى ارتدى القميص الأصفر صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 16.5 مليون يورو مما جعله آنذاك أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي.

لماذا تقدم أحمد موسى بشكوى ضد النصر؟

صاحب الـ28 عامًا كان قد فسخ عقده مع النصر بالتراضي في أكتوبر 2020، وقد وقع على اتفاقية لفسخ العقد تتضمن جدولة مستحقاته المالية على عدة دفعات.

النصر سدد جميع الدفعات لكنه تأخر في تسديد الدفعة الأخيرة البالغة 3 ملايين ريال سعودي لمدة 4 أيام، مما جعل موسى يتقدم بشكوى لدى غرفة فض المنازعات يطلب خلالها إلغاء اتفاقية فسخ العقد بالتراضي والحصول على قيمة عقده كاملة.

ما هو قرار فيفا بشأن قضية أحمد موسى والنصر؟

الرياضية أكدت أن غرفة فض المنازعات رفضت شكوى موسى ضد النصر وطلبه إلغاء اتفاقية فسخ العقد بالتراضي التي وقعها مع إدارة النادي في أكتوبر 2020.

وأضافت في التفاصيل أن فيفا رأى أن تأخر النصر في تسديد الدفعة الأخيرة لمدة 4 أيام فقط ينفي وجود سوء نية لدى النادي أو رغبة في عدم التسديد، وقد اكتفى بفرض غرامة مالية قدرها 984 يوروفقط وأمهل النادي 45 يومًا لسداد المبلغ.

كيف كانت مسيرة موسى مع النصر؟

وصل المهاجم الدولي النيجيري السعودية بآمال كبيرة خاصة أن النصر دفع مقابله مبلغًا كبيرًا من المال، وقد أحدثت الصفقة ضجة هائلة على على صعيد الإعلام الإنجليزي والأوروبي.

موسى لم يُقدم الأداء المنتظر منه واكتفى بإحراز 11 هدفًا وصناعة 24 خلال 57 مباراة مع النصر، وقد تأثرت مسيرته كثيرًا بالإصابات وعدم الانسجام مع الأجواء وأفكار المدرب روي فيتوريا.

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