فيفا يرد على طلب الاتحاد بشأن بديل لويز فيليبي في كأس العالم للأندية

المدافع البرازيلي سيغيب عن البطولة للإصابة

رد فيفا رسميًا على طلب نادي الاتحاد السعودي بشأن استبدال مدافعه المصاب لويز فيليبي في قائمة كأس العالم للأندية 2023 بزميله سويلم المنهالي.

المدافعالإيطاليكان قد أصيب خلال مواجهة ضمك الأخيرة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتمزق عضلي، يغيب على إثره عن الملاعب لستة أسابيع، ليتأكد غيابه رسميًا عن المونديال.

الاتحاد استغل البند الموجود في لائحة مونديال الأندية، والذي يسمح للأندية باستبدال لاعبيها في القائمة بشرط أن يكون قبل أول مباراة للفريق بـ24 ساعة وأن يكون السبب قهريًا كالإصابات الخطيرة.

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حساب النادي السعودي الرسمي على منصة إكس أشار إلى أن فيفا وافق بالفعل على طلب الاتحاد، ليُضاف اسم سويلم المنهالي للقائمة ويخرج منها المدافع المصاب.

يشار إلى أن العميد يستهل مشواره في الحدث العالمي بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 12 من ديسمبر الجاري، على أن يلتقي الفائز منهما بالأهلي المصري في الدور الثاني.