رسميًا | الاتحاد يعلن غياب نجمه عن كأس العالم للأندية

ضربة قوية لنادي الاتحاد في كأس العالم للأندية

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أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا، غياب أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، عن بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة على أراضيها، خلال الشهر الجاري.

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الاتحاد يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية، يوم 12 ديسمبر الجاري، على أن يضرب الفائز، موعدًا ناريًا أمام الأهلي المصري.

وكشف العميد الاتحادي في بيان رسمي، عن أن الفحوصات التي خضع لها الإيطالي لويز فيليبي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، أثبتت إصابته بتمزق عضلي.

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وأشار نادي الاتحاد، إلى أن فيليبي؛ يحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي، يمتد لـ6 أسابيع كاملة، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، مجددًا.

المدافع الإيطالي تعرض للإصابة، خلال خسارة نادي الاتحاد (1-3) أمام ضمك، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكان الاتحاديون قد تلقوا أخبارًا سعيدة؛ بعودة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي رومارينيو، إلى تدريبات الفريق الأول، بعد الشفاء من الإصابة، استعدادًا لمواجهة أوكلاند سيتي.

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