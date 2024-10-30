تيباس يشكك في إقامة مونديال الأندية 2025: على الفيفا إلقاء المنشقة

ماذا قال رئيس رابطة الليجا؟

يتواصل الحديث عن أزمة الاتحاد الدولي لكرة القدم مع روابط الدوريات الأوروبية، بشأن ازدحام جداول المباريات، بعد اعتماد بطولة كأس العالم للأندية بالنظام الحديث في 2025.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، إن الفيفا يسيئ استخدام سلطاته، ولا يعمل من أجل مصلحة كرة القدم بشكل عام.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "إنه يعرض الصحة البدنية والعقلية للمشاركين فيه للخطر، ويؤثر على قيمة المسابقات المحلية، التي تهم جميع اللاعبين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتقد تيباس دعم رابطة الأندية الأوروبية (ECA) التي يترأسها ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لهذا البطولة، معربًأ عن قلقه من إمكانية نجاح مشروع السوبر ليج الذي يدعمه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: "في الوضع الذي يمر به فلورنتينو، أشعر بالخوف دائمًا، إنه أمر أخصص له وقتًا ويشغل بالي".

وشكك رئيس رابطة الليجا في إقامة بطولة كأس العالم للأندية بالنظام الحديث في 2025 كما أعلن الفيفا، قائلًا: "يبدو أن مسألة إعطاء الأندية الأموال التي وعدت بها لم يتم بعد، وإذا تمكن الفيفا من منح الأندية الأوروبية الكبرى المشاركة 40 أو 50 مليون، فسيتعين عليه شرح كيف فعل ذلك".

وختم: "عندما يعلم (الفيفا) أنه لا يحصل على المال الذي كان يتوقعه، وأن الجميع يعارض تلك المنافسة، يجب عليه أن يلقي المنشفة".