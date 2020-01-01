فيروس كورونا يهدد رواتب لاعبي برشلونة

الأزمات الاقتصادية التي سيسببها فيروس كورونا على العالم تلقي بظلالها على كرة القدم من بوابة برشلونة

يدرس برشلونة في الوقت الحالي تخفيض رواتب لاعبيه من أجل المساعدة على تخطي الأزمة الاقتصادية التي خلفها انتشار فيروس كورونا.

وتم تعطيل المسابقات الرياضية في إسبانيا وأغلب دول أوروبا والعالم مما أثر بشكل كبير على المداخيل الاقتصادية للأندية، والرعاة بصورة متصلة.

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ونتبجة لذلك، أصبحت الأندية في حاجة لتوفير نفقاتها نظرًا لأن العائد لن يكون كما كان منتظرًا، وسيكون أقل من الطبيعي بفعل الأزمة الاقتصادية.

وكجزء من المنظومة الرياضية، سيتضرر نادي برشلونة بصورة رئيسية مما جعله يبحث في غرفه المغلقة عن حلول لهذه الأزمة بدلًا من أن يواجه النادي أزمات اقتصادية كبرى.

وجاء الحل المبدئي في تقليل الرواتب التي يحصل عليها اللاعبين كخطوة أولى لتوفير جزء من النفقات، حيث أن سقف الرواتب في برشلونة مرتفع بصورة كبيرة.

وتتكلف خزينة نادي برشلونة 507 مليون يورو سنويًا للرواتب فقط، وهو ما يجعل النادي في حاجة إما لتخفيض عقود اللاعبين أو الاستغناء عن بعض النجوم الذين يتقاضون أجورًا عالية.

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